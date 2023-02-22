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網熱議「泰舊換芯」　費鴻泰秀抗爭「傷痕」問：這樣叫沒戰力嗎？

▲▼費鴻泰、徐巧芯。（組合圖／ETtoday資料照）

▲費鴻泰、徐巧芯。（組合圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨近期熱議世代交替，最受外界關注的就是台北市議員徐巧芯表態挑戰現任立委費鴻泰。對此，媒體人黃暐瀚22日表示，因為徐巧芯跟費鴻泰的「內戰」激烈，他最近看到好多網友在喊「泰舊換芯」，但費鴻泰有沒有戰力，他提到自己認識費鴻泰二十幾年自然是知道的，費鴻泰也秀出之前立院抗爭時，割傷的手腕傷痕問道「我這樣叫沒戰力嗎？」

黃暐瀚表示，因為徐巧芯跟費鴻泰的「內戰」激烈，他最近看到好多網友在喊「泰舊換芯」，他提到，徐巧芯是眼下的「爆料王」、「流量王」、「話題王」，論網路人氣，費鴻泰遠遠不及，不過他認識費鴻泰二十多了，費鴻泰有沒有「料」？他坦言「我是知道的。」

黃暐瀚指出，費鴻泰任職松信議員三屆10年，立委五屆快20年，將近三十年的民代公職生涯，「費鴻泰選舉八次，未曾一敗」。他舉例，從地方的市場擺攤探民情、輪動服務處、每年五月幫忙報稅，都是費鴻泰三十年來的扎實服務，2016、2020國民黨遭遇大海嘯，很多資深立委都倒下了，費鴻泰還能贏過民進黨，繼續連任，現在蔣萬安當選台北市長，國民黨在北市選情回穩了，卻說明年費鴻泰選不贏民進黨？他認為，基本上不合邏輯。

針對在徐巧芯與費鴻泰都有勝算的情況下，很多支持者想出兩全其美的辦法，就是希望費鴻泰去當不分區，徐巧芯拚立委，一起進立院，但費鴻泰卻搖頭說「不可能」，因為國民黨的不分區名單，十月才會決定，如果他輸掉了初選，不可能還能被挑進不分區名單。

至於最近盛傳的「大局條款」，費鴻泰表示從未聽過，他提到，未來初選是全民調還是加入黨員投票，費完全不設限，黨部怎麼規定，他都完全支持。

費鴻泰還秀出之前立院抗爭時，割傷的手腕傷痕問道「暐瀚，我這樣叫沒戰力嗎？」他表示，自己政壇打拚三十年，有信心初選可以贏過徐巧芯，但萬一他輸了，他也一定支持徐巧芯，讓國民黨繼續留住松信的立委席次，團結對外。

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