李朝卿貪污遭判450年　民進黨：林明溱還挺「貪污肥水」

▲國民黨南投縣立委補選候選人林明溱。（資料照／林明溱競選辦公室）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨和藍營南投縣立委補選候選人林明溱批評，農委會主委陳吉仲在缺蛋時不解決還忙為民進黨候選人蔡培慧助選，並稱中國不買茶葉，造成茶農損失。對此，目前人在南投輔選的民進黨副秘書長黃建嘉22日批評，相較蔡培慧與農委會合作無間，解決農業缺水，林明溱卻是與貪污遭判刑450年又4個月的前縣長李朝卿「狼狽為奸」，力挺「貪污肥水」。

黃建嘉今天表示，李朝卿因為犯貪污罪，被法院判刑400年，林明溱卻幫李朝卿打抱不平，曾說「為什麼別人可以交保，李朝卿就要收押？我們非常不諒解！縣政府非常需要李朝卿」，且林明溱甚至為了李朝卿而大罵前副總統吳敦義是個絕情的人，都不關心李朝卿。

黃建嘉諷刺說，李朝卿犯下400年的貪污重罪，林明溱還是全力相挺，代表林明溱只顧挺貪腐，而不問是非，是不是代表李朝卿的行為，林明溱將會「李規林隨」？李朝卿過去的貪腐系統，是否在林明溱任內繼續運作？這些問題都是南投縣民想知道的事，也是林明溱必須說清楚的事。

黃建嘉說，若「李規林隨」真的存在，也難怪坊間有種說法，稱林明溱想出來選這次的立委，是因為他需要立委身份當保護傘，卸任後沒有立委身份的前輩李朝卿被判刑400年的案例殷鑑不遠，林明溱的擔憂不無道理。