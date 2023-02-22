快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

▲巴拉圭台灣僑界領袖今天聯袂拜訪民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統大選即將開打，巴拉圭台灣僑界領袖22日聯袂拜訪民進黨主席賴清德，表態支持賴清德代表民進黨角逐2024總統大選，同時預告返回巴拉圭後，將積極進行籌組賴清德南美洲海外後援會。

巴拉圭台灣僑界領袖訪問團一行人今天下午至民進黨中央拜會賴清德，成員包括僑務委員、民進黨巴拉圭黨部主任委員江昭萱 、巴拉圭小英之友會會長劉秀珠、現任巴拉圭台灣會館理事長江順昌、前巴拉圭台灣會館理事長王德裕、僑委會諮詢委員洪振盛等人。

對於巴拉圭僑團來訪，賴清德表達熱烈歡迎，他表示，巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）賢伉儷2月中造訪台灣時他曾經陪同總統蔡英文接待，對於巴拉圭約700萬人口，卻能生產6000萬人口的食物，而且對其國內百分之百是水力發電印象深刻，而俄烏戰爭時，巴拉圭總統公開譴責俄羅斯；此外，當委內瑞拉與中國建交時，巴拉圭宣布與委內瑞拉斷交，不畏強權的道德勇氣令人欽佩。

民進黨說明，賴清德和巴拉圭僑團領袖們也就台灣政經現況、海外僑團發展及國際情勢交換意見，其中巴拉圭小英之友會會長劉秀珠是桃園新屋客家人，對2022年底選舉桃竹苗客家選票的流失大為憂心，除了提出一些客庄經營建議，亦鼓勵賴清德勤走基層，和鄉親多多互動。

民進黨表示，巴拉圭僑領們表達對台灣政治現況的憂慮，期望民進黨加快腳步回應人民期待，國內本土派可以團結。此外，僑領們肯定賴清德正直清廉的形象及豐富完整的資歴是未來國家元首的適當人選，2024大選將會團結海外南美洲台派支持賴淸德及民進黨候選人。此外，返回巴拉圭後，將會號召海外台派籌組南美洲賴清德後援會，讓國際看見僑界的心聲。