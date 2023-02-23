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大型車內輪差+視線死角易釀禍　白河警加強大型車車行宣導交安

▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗，23日率員警前往轄區砂石及混泥土車行業者進行大型車內輪差交通安全宣導，提醒司機駕駛大型車時，應注意內輪差引起的視線死角，特別是要禮讓行人優先通行，隨時注意保持距離，以策安全。

▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通組長林世宗說，內輪差就是車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪畫出的圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫「內輪差」。有很多車禍的發生，就是民眾不了解車輛轉彎時有內輪差的問題，或未與轉彎車保持安全距離，當發覺危險的瞬間，已來不及迴避導致嚴重傷害，無論駕駛人或其他用路人都要提早預防，遠離大型車輛，確保安全。

▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局表示，除了針對轄內各式大型車輛業者及司機，加強交通安全宣導外，也將加強各式大車輛違規超載、超速及闖紅燈等重大違規取締。另外，如欲行駛禁行道路範圍，須向當地區公所申請通行證，如欲行駛跨越2個以上行政區禁行道路範圍，應向臺南市政府警察局交通警察大隊申請通行證，也將是警方稽查取締重點。

▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市近來發生多起大型車輛肇事致死亡之交通意外，台南市警白河分局交通組長林世宗率員向業者宣導交安及嚴格取締大型車違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長洪宏榮呼籲，大型車業者及司機應自律守法，勿心存僥倖而超載，並應依照核准時段、路段通行，遵守交通規則，才能防止憾事發生。

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