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南警白河警分局後壁分駐所所長交接　所長胡家維具刑事長才

▲台南市警白河分局18日上午10時許，舉行後壁分駐所新所長布達交接典禮，由分局長洪宏榮主持，新任所長由刑警大隊偵查員胡家維接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局18日上午10時許，舉行後壁分駐所新所長布達交接典禮，由分局長洪宏榮主持，新任所長由刑警大隊偵查員胡家維接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局18日上午10時許，舉行後壁分駐所新所長布達交接典禮，由分局長洪宏榮主持，過程簡單隆重，市議員李宗翰及立委賴惠員服務處、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、王宣貿等服務處代表及後壁區長黃炳元等人參加，場面熱絡，新任所長由刑警大隊偵查員胡家維接任。

▲台南市警白河分局18日上午10時許，舉行後壁分駐所新所長布達交接典禮，由分局長洪宏榮主持，新任所長由刑警大隊偵查員胡家維接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任後壁分駐所所長胡家維畢業於中央警察大學校外事警察學系80期、從警8年許，歷任桃園市政府警察局中壢分局仁愛派出所副所長、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所副所長、台北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所所長、台南市警局刑警大隊偵查第三隊分隊長、偵查員等職務，職務歷練豐富,深獲長官好評,現為應勤務需要，乃借重其能力調任後壁所所長。

白河分局長洪宏榮表示，分駐所是警察機關最基層的單位，卻也是接觸民眾最頻繁、工作量最繁重的單位，期許胡所長到任後發揮所長，勇於任事，深入社區針對所轄特性掃蕩毒品，強化地區緝毒打詐反黑幫等治安、交通及為民服務等工作之推動，以符合地方各界及民眾之期待。

▲台南市警白河分局18日上午10時許，舉行後壁分駐所新所長布達交接典禮，由分局長洪宏榮主持，新任所長由刑警大隊偵查員胡家維接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

胡所長自巡官職務陞任，最熟悉基層員警實務，工作歷練相當完整，且具刑事長才，典禮中分局長洪宏榮特別期勉胡所長能儘速掌握轄區狀況，與各有關單位加強聯繫配合，領導所屬員警在既有良好基礎上共同努力，再創更輝煌佳績，以確保人民生命安全，善盡警察職責。

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