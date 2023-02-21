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大陸 大陸焦點 特派現場

大媽不聽勸「越線等紅燈」　下秒遭撞「捲入大貨車底部」

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇無錫一名交警日前在路口看見一名騎著電動自行車的大媽在等紅燈時越線停車，提醒大媽要小心旁邊大貨車的「內輪差」，以免轉彎時被撞上。不過，大媽並沒有理會交警，仍停在原地，結果一綠燈馬上遭大貨車撞倒，連人帶車被捲入了車底。

從交警公開的影片中可以看見，當時正是紅燈，一名騎著電動自行車的大媽越線停車，交警看見了以後上前提醒，「妳不要越線，這裡大貨車轉過來很危險的，你看大車都快壓到你的腳了，往後面一點啊！」

▼大媽越線停等紅燈。（圖／翻攝微博）

▲▼大媽不聽勸硬要「越線等紅燈」　下秒「捲入大貨車底部」應驗預言。（圖／翻攝微博）

從畫面中也可以發現，該路段有「大型車輛右轉危險區」的標示，並且還設有「右轉停車」的標誌。不過，大媽並沒有理會交警，仍繼續停在原地不動。

綠燈之後，大媽加速駛向路口，隨即一輛右轉的大貨車撞倒，連人帶車捲入車底。剛才那位交警見狀馬上大喊，大貨車的司機才停了下來，沒有繼續輾過。

▼大媽遭轉彎車輛撞上。（圖／翻攝微博）

▲▼大媽不聽勸硬要「越線等紅燈」　下秒「捲入大貨車底部」應驗預言。（圖／翻攝微博）

交警也迅速上前把大媽拉出來，並無奈表示，「妳看吧！我剛才跟你說過了！」幸好，經過醫院檢查，大媽只受到一些普通的挫傷，沒有生命危險。

根據陸媒報導，最終，貨車司機因轉彎未讓直行，負事故全部責任。交警則提醒，大車轉彎時，因前後輪轉彎半徑不一樣，存在「內輪差」區域，處於此區域內的車輛、人員，會被大車刮撞甚至捲入輪底，十分危險。

▼大媽被交警拉出車底，幸好沒有大礙。（圖／翻攝微博）

▲▼大媽不聽勸硬要「越線等紅燈」　下秒「捲入大貨車底部」應驗預言。（圖／翻攝微博）

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