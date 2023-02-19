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里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全+反詐騙預防

▲里港警分局原鄉交安及打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局原鄉交安及打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為提升原鄉部落高齡者交通安全及反詐騙犯罪防制，於(18)日派出「里港分局聯合宣導團」前進三地門鄉青葉部落基督復臨安息日教會，利用聚會時段實施交通安全及反詐宣導，保障他們生命財產安全。

▲里港警分局原鄉交安及打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局原鄉交安及打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局交通組於宣導活動中播放高齡者交通事故案例影片，並細心的向部落長輩提醒「駕駛在非號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」，同時針對造成高齡用路人交通事故高風險行為，如「未依規定兩段式左轉」、「直接左轉彎」、「違規穿越道路」、「穿越道路未注意來車」、「未正確使用電動代步器」，以教學影片輔助宣講，同時提醒長輩們身心功能退化影響駕駛能力的觀念，提升高齡用路人對於道路交通的應變能力。

另山區因車輛加油不便，居民多有騎乘微型電動二輪車的習性，會中也特別叮嚀他們，近期道路交通管理處罰條例修正後，對於微型電動二輪車必須要掛牌才能上路，且騎乘年齡也調整為年滿14歲才可騎乘，該慢車係以電力為主，最大行駛速率為每小時25公里以下，並經檢測及型式審驗合格後至監理機關辨理登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路；騎乘微型電動二輪車時，也應配戴安全帽並遵行相關交通罰責及規定。

偵查隊則在會中向民眾解說，近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法也一再翻新，近期更將魔掌伸入部落，以高薪工作誘騙居民非法打工，或交出個人身分證件及存簿，辦理假結婚或淪為詐騙車手；詐騙方式百百種，提醒部落村民凡是不明電話假冒法院、檢察官、警察恐嚇要查扣銀行帳戶，要求提領或匯出金錢、假冒親友誘騙至超商代買遊戲點數、ATM解除分期付款、價錢過低的假網拍、輕鬆賺錢的假投資、短期工作高薪獲利等等，均為詐騙手法，若有疑問，可撥打165反詐騙專線詢問或報案。

分局長何明祥表示，守護原鄉部落道路安全及宣導反詐騙知識不可懈怠，透過此次的宣導，讓警民建立聯繫互動的良好平台與合作雙向溝通的橋樑，交通與治安不能單靠警察單一的努力，期盼原鄉居民共同來關心並凝聚防範意識，加深警覺性，進而有效預防犯罪，以營造安全的生活環境。

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