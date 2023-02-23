「一日喪命散」、「含笑半步癲」　古文對聯竟與毒品有關！

▲台南市警保安警察大隊霹靂小組員警，查獲25歲郭姓男子持有「一日喪命散」、「含笑半步癲」毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警保安警察大隊霹靂小組員警，22日凌晨1時許在安平區永華路一帶執行巡邏勤務，見一部自小客車交通違規紅燈右轉故將其攔停，盤查時發現該車內瀰漫疑似毒品的味道，查獲25歲郭姓男子持有「一日喪命散」、「含笑半步癲」毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。

警方眼尖發現該自小客車腳踏墊散落疑似毒品咖啡包，復經25歲郭姓駕駛人同意，員警又於車內查獲第三級毒品愷他命20包及包裝袋分別印有「問世間情為何物、直教人生死相許」及「他人笑我太瘋癲、我笑他人看不穿」對聯的江湖傳說天下第一奇毒「一日喪命散」及「含笑半步癲」混合型毒品共78包，經查嫌犯涉嫌持有、施用二、三級毒品，全案依毒品罪嫌移請台南地檢署偵辦。

保警大隊長蔡宗昌呼籲，近期警方調查發現不法販毒集團，不斷推出各式各樣的新包裝，不僅藉此吸引民眾目光，同時也意圖混淆警方視聽，因此呼籲民眾對於來路不明的咖啡包，一定要提高警覺，切勿因新奇包裝而收受、食用、或購買來路不明粉末，該大隊將持續查緝毒品犯罪維護社會治安，不法分子切勿心存僥倖、以身試法。