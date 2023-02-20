懷抱比熊犬違規闖馬路！警攔查狗嚇一跳　主人「更怕」原因曝

▲ 蘆洲男將毒品藏在錢包中，想用比熊犬掩蓋。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名42歲莫姓男子，日前抱著比熊犬於上班時間違規穿越蘆洲中山一路，大家見到莫男違規行為都嚇得冷汗直流，蘆洲警上前取締，赫見男子神情不對，還閃爍其詞，之後在莫男身上找到海洛英4包，又在住家找到海洛英葡萄糖漿，訊後依違反毒品危害防制條例，將他移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警方表示，16日執行巡邏勤務時，發現有名男子抱著比熊犬違規穿越馬路，警上前盤查，這名男子向警方表示，是要帶比熊犬遛狗，但莫男行為很詭異，堅持不把小狗放下。

警發現，莫男錢包放有第一級毒品海洛因4包，莫男堅持把比熊犬抱在身上，只是要掩飾其攜帶毒品行為，警方於是當場查扣毒品，後來警以愛護動物之同理心，答應讓莫男上銬後返家讓他先安置好比熊犬。

警方為協助徹底根治，將房內任一細節都檢查過一遍，在鏡子後方夾層發現第一級毒品海洛因之針筒(已使用)及摻有海洛因之葡萄糖1包，所藏毒品全數都讓警方找出，總毛重13.9公克，全案依毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦。

蘆洲警呼籲，海洛因、安非他命具由極高的成癮性，共用針頭更有可能感染愛滋病或其他傳染疾病，切勿吸食毒品，保障自己身心健康。



