販毒一條龍！市值2億「毒品倉庫」在彰化　竹聯明仁會慘了

▲▼竹聯幫明仁會販毒被逮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

竹聯幫明仁會以方柏竣為首的販毒集團，去年11月涉嫌設置中央製毒工廠，組織產、銷一條龍的販毒模式，將毒品原料混成毒咖啡粉，再海撈一筆，被新北地檢破獲，毒品原料藏身在彰化的倉庫內，與彰檢聯手起出104公斤，市值價值超過2億，並將林、許2名看守幹部，依《毒品危害防制條例》等罪嫌提起公訴。

今年初彰化地檢署接獲新北地檢署情資，指有黑幫將毒品倉庫設於彰化轄內，彰化地檢署檢察官吳皓偉指揮偵辦，召集刑事警察局偵查第三大隊、彰化縣警察局鹿港、芳苑及和美等分局組成專案小組，前往彰化市及和美鎮等地進行監控。

檢方經多日監控見時機成熟，1月12日執行搜索，在彰化市、和美鎮2處民宅毒品倉庫查扣第三級毒品K他命，純質淨重達104公斤，價值2億元等，並將林、許2名看守幹部帶回偵辦。

▲竹聯幫明仁會製造毒咖啡包。（圖／ETtoday資料照）

檢方調查，林男與許男負責從彰化毒品倉庫，並將K他命運送出交貨，許男每月能獲20萬元報酬，已獲利240萬元，幫派上游幹部「小飛」則每月給林男1萬，並承諾過年還要給他10萬元。

檢警追查，方柏竣販毒集團的產銷模式為，方嫌一行人先下南部購買毒品原料，在中央分裝工廠混凝成毒品咖啡粉，加工後出售，甚至還購入自動攪拌機提升毒品咖啡包的品質與製作效率。混成的咖啡包有K他命、卡西酮（喵喵）等原料，再分裝給各區，分工相當的縝密，一年下來賣出超過10萬包，獲利3000多萬元，銷售價格每包400元，每包獲利有一半以上，已成為北部最大販毒集團。

彰化檢方後與新北地檢同步偵結， 2月15日將彰化看守的林姓幹部及許姓幹部2人，依違反《組織犯罪防制條例》及《毒品危害防制條例》之販賣、運輸第三級毒品等罪嫌提起公訴。