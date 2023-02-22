詐團狠餵「FM2泡麵」　6控員沒領到錢就落網...家人淚灑法庭

▲（左上起）陳義方、郭宏明、吳郁群、（左下起）楊子霆、周長鴻、林品翔 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」釀3死，士院今（22日）分上、下午開庭，早上先就桃園據點「FM2毒泡麵」提訊陳義方等6嫌，6人均認參與組織等罪，且酬勞未拿到就落網。當中年僅19歲林嫌遭羈押禁見，其6名親人到庭旁聽哭成一片，庭後林母哽咽說「家中共有7名小孩，丈夫服刑中，兒子是為減輕家中經濟負擔，才會想多賺點錢」。

43歲陳義方以綽號「蝦毀」在「可爾必思B」群組回報現場狀況，並負責在據點煮泡麵。他說只待1天就被破獲，起初是19歲曾忠義以日薪3000元招募他，曾告訴他工作內容只需控管提供人頭帳戶的，同時也後悔說「不知道會這麼嚴重」，現場都是由張家豪指揮。

38歲郭宏明「瞎搞」認加重詐欺、組織等罪，指出是陳義方帶他去找曾忠義，並以日薪2500元加入。他說在據點都聽張家豪指揮，他則負責控管被害人行動，每1小時就在群組回報狀況，也沒領到酬勞就被抓。其辯護律師說，郭對於犯罪的重點不知悉，只知道要去控管人，到據點2天就被抓，同時也知道這樣的行為是不對，對於延長羈押沒意見，只希望能快點服完刑恢復正常生活。

22歲吳郁群「鮪魚」全認罪，解釋自己只從2022年10月30日待到11月3日，透過朋友認識曾忠義，曾時常密他問要不要工作，工作很涼只需要玩手機，日薪2500元；法官問他，聽到高時薪工作輕鬆，為何沒問工作內容，他才緩緩說加入詐團前在加油站上班，曾找他加入就把工作辭掉。

吳更指出，是張家豪指使周長鴻把FM2加入麵食，法官問他對延長羈押是否有意見，他說「我想見阿嬤，阿嬤年紀大，只能坐輪椅，不方便來面會」，更承諾交保會定期到派出所報到，公訴檢察官意見指出，本案尚未審結，仍有羈押必要。

▼求職詐騙案釀3死，可惡詐團更在被害人麵食內放FM2使人昏睡。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

21歲楊子霆「小貓」與「鮪魚」待在桃園據點同樣5天，他回憶當時鄭文誠介紹他給曾忠義，先到三重一間旅館找「茶董」面試，後來就跟吳郁群、鄭文誠到桃園據點，曾當時則告訴他只需要看管人，別讓人吵鬧。

楊也說，當時有聽見和看見張家豪叫周長鴻加FM2在泡麵內，其他控員沒聽到，其辯護律師也向法官表示，希望能交保，當時偵訊沒認加重強盜罪，是因為不懂罪名才否認，但現在已知悉，若不能具保也希望能解除禁見。

身材為壯碩的周長鴻「蝦款」認罪說，與曾忠義本來就是朋友，曾跟他說日薪3000元採週領，是張家豪要他在泡麵內摻一把FM2在泡麵內，當法官問「其他控員知道嗎？」他毫不猶豫回「知道啊，大家都有在可爾必思B群組」，法官問「為何要下藥」，他回「因為有新的被害人要進來，所以就讓現場被害人睡覺」。其辯護律師說，周已坦承犯行，也無滅證可能，希望能停止羈押具保。

身高160公分左右的19歲林品翔，因羈押禁見，其6名親人僅能透過開庭北上相見，家屬坐在旁聽席，忍不住思念的心哭聲此起彼落。

身型瘦弱的林認罪，向法官說當時看到據點內有關人，相當害怕也跟張家豪說想離開，但張卻回他「進來了就不能出去」，法官問「那你為什麼不走，控員不是都可以出去幫忙買東西嗎？」其辯護律師才緊急解釋，林領有輕度身障手冊，辨識能力不佳，看到當下狀況相當恐懼，無法判斷。法官表示，這也算詐團一份子，這樣的抗辯也僅能做量刑參考。

林母庭後向記者表示，她共生7個孩子，前面幾名子女都有身心問題，丈夫又服刑，因此獨自照顧孩子們，貼心的兒子本來在超商打工，可能是為了想減輕家中經濟負擔，才會想去賺多點錢，誰知道會變這樣。

台版柬埔寨詐騙金額達3億9667萬7969元，士院為貫徹集中審理，審判期日連續密集開庭，截至今早從看守所提訊共15人，下午將再提訊曾忠義等共4人開庭審理。