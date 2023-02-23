失戀男夜遊台南市區　交通違規遭南警攔檢查獲毒品

▲台南市第二分局南門派出所員警查獲22歲甘姓男子持有第二級安非他命毒咖包23包、安非他命、塊狀愷他命等毒品一批，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二分局南門派出所員警於21日凌晨5時許，巡行經西門路與成功路口時，發現22歲甘姓男子駕駛汽車速度忽快忽慢似在找尋地址，且停等紅燈時占用轉彎車道，而被員警攔下盤查，起獲第二級安非他命毒咖包23包、安非他命等毒品一批，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

警方說，甘男受檢一降下車窗，車內往外散出一股毒品異味，也讓員警提高警覺。經其下車提示身分證件時，警員李英誌以手電筒趁機一照，馬上在副駕駛座上皮包上看見數十包之紅色之包裝物，經其配合拿出檢視，果然是第二級安非他命毒咖包23包、重53.13克。甘男口中雖直說就只有這些了，但神情緊張並雙手緊插口袋，經員警對其身體實施附帶搜索，再起獲塊狀愷他命夾鏈袋6包、10.73克及安非他命1包、1.12公克，當場將其上銬逮捕並帶回所內實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

警方調查，甘男稱因失戀所以前來台南市區夜遊散心，但滿車之毒品異味為員警要求下車受檢。甘男供述，愷他命是以每公克約1500元，總計1萬6500元；另紅色之安非他命咖啡包是每包150元、23包共計3450元，向不明男子購來。第二分局依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並持續就毒品來源擴大追查，持續溯源偵辦。