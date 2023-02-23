缺蛋背後有網軍？　PTT創世神曝208個帳號協同行為：周休四五

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缺蛋背後有網軍？　PTT創世神杜奕瑾曝208個帳號協同行為

記者黃翊婷／綜合報導

國內近期蛋價上漲，加上缺蛋問題延燒，引發民怨。PTT「創世神」杜奕瑾22日表示，他發現有208個PTT帳號「周休四五」，出現協同行為，到哪都能看到缺蛋的新聞，當然會有人囤貨，「看這群帳號過去炒作什麼。」

▲基因定序,微軟,台灣人工智慧實驗室,基因分析平台,孫基康,杜奕瑾。（圖／記者姚惠茹攝）

▲杜奕瑾認為缺蛋議題背後可能不單純。（圖／ETtoday資料照）

杜奕瑾在臉書以「蛋的多重宇宙」為題發文表示，最近關於是否缺蛋的爭議，台灣人彷彿活在平行世界中，有人喊缺蛋，也有人每天都能吃到蛋，甚至出現超商無蛋可賣的照片，進一步追查卻發現，有208個PTT帳號出現協同行為，他們從周六到周三都很活躍，周四、五相對安靜許多，「到哪裡都看得到這個新聞（超商無蛋可賣）當然會有人囤貨，不過（在）新聞公關公司夾攻下我還買得到蛋也真厲害。看這群帳號過去炒作什麼。」

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PTT「創世神」杜奕瑾分析缺蛋背後有網軍。（圖／翻攝自Facebook／杜奕瑾）

▲杜奕瑾臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／杜奕瑾）

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛在文章底下留言表示，「iPhone漲價都看不到有人在叫」、「根本背後有心操作」、「一直都有蛋啊，炒這個新聞只是為了蓋掉中國官員不透明的行程吧」、「故意散播缺蛋，會讓人恐慌多買蛋來囤積，其心可議」、「協同行為的說法會不會太委婉，很多人看不懂啦，要不要直接改成『網路攻擊』比較直接好懂」；也有部分網友緩頰道，其實蛋還不至於買不到，只是便宜的蛋都漲價了而已。

針對缺蛋議題，曾有一名網友在PTT發文表示，親戚中有人是蛋農，他好奇問了一下，親戚說最近飼料確實貴了不少，但也沒有漲得很誇張，雞蛋產量都正常，不知道為什麼會傳出缺蛋的消息，親戚反而還因此賺了一波。

不過，農委會主委陳吉仲21日透過臉書發文致歉，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，從去年冬天開始，禽流感侵襲全世界，台灣有74個案例場所，進而撲殺了103萬隻家禽，為了不讓國內種雞場斷援，去年底進口6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

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