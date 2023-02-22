「說不好意思有什麼用？」　他大轟：陳吉仲給不了蛋「就滾蛋」

▲農委會主委陳吉仲因缺蛋問題引發民怨。（圖／記者許敏溶攝）

記者江采蓁／綜合報導

國內近期蛋價上漲、缺蛋問題延燒，引發民怨，農委會主委陳吉仲也首度道歉，表示「我當然會覺得不好意思」，將會全力調度，讓消費者都買得到蛋。對此，國民黨青年部前主任陳冠安22日就在臉書痛批，「說不好意思有什麼用？」指出問題已經出現一年多，陳吉仲就是無法解決，喊話「陳建仁院長，陳吉仲給不了蛋，就請讓他滾蛋，好嗎？」

陳冠安痛批「說不好意思有什麼用？」他指出，蛋荒問題已經一年多，陳吉仲信誓旦旦成立雞蛋國家隊，大內宣彷彿解決所有問題，結果蛋價不僅一路飆升，甚至還出現嚴重短缺。他提到，1450（民進黨支持者）辯護說蛋貴就不要吃蛋，聽起來很有道理，「吃不到茶葉蛋、荷包蛋沒關係，死不了，還有其他蛋白質替代來源」但他強調，這有考慮過糕餅、麵包業者的處境嗎？對許多蛋糕、麵包、糕餅而言，蛋就是必需品，蛋價飆升、買不到蛋，對這些業者而言，不算致命也會重傷，「這是農委會主委一句不好意思就能解決的事嗎？」

陳冠安表示，問題已經出現一年多，陳吉仲解決不了就是解決不了，卻只見農委會的宣傳預算在112年漲幅3成多，然後帶著行政院副院長鄭文燦去上演「滿蛋奇遇記」，以為作個秀就能平息民怨，他也喊話，「陳建仁院長，陳吉仲給不了蛋，就請讓他滾蛋，好嗎？」