我OK你先吃？　王鴻薇提4種「缺蛋大內宣」：歡迎全民接龍

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國內近期蛋價上漲、缺蛋問題延燒，引發民怨，農委會主委陳吉仲於昨（21）日晚間首度發文道歉，承認現在確實面臨缺蛋的問題。對此，國民黨立委王鴻薇22日就在臉書發文諷刺，路上已經有許多朋友在討論，民進黨政府接下來不知道又會有哪些「缺蛋大內宣」，來混淆視聽洗腦民眾，像是「發起我OK你先吃活動，把蛋留給需要的人」。

陳吉仲昨日晚間表示，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意，這也表示我們還有許多工作要執行到位，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作來穩定提供消費者所需。」針對鴻海創辦人郭台銘關心缺蛋問題，他指出，他們更知道台灣農業永續的重要性，因為能出口雞蛋至台灣的國家如美國、日本的雞蛋產量也不夠，而且進口雞蛋比國內還貴，國內雞蛋勢必要百分百來供應。

對此，王鴻薇表示，陳吉仲昨日深夜終於發文道歉，承認現在確實面臨缺蛋的問題，而網路上已經有許多朋友在討論，民進黨政府接下來不知道又會有哪些大內宣說法，來混淆視聽洗腦民眾。她諷刺提到，自己就好心幫陳內閣整理一些綠營慣用的大內宣手法，第一，請行政院副院長鄭文燦多加尋視，架上就會生出雞蛋；第二，發起我OK你先吃活動，把蛋留給需要的人；第三，舉辦豆腐祭活動，蛋不一定每天都要吃；第四，雞蛋實名制，限額限量實名買雞蛋。她更喊話還有哪些大內宣操作話題，歡迎大家接龍。

▲王鴻薇提供四種「缺蛋大內宣」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）