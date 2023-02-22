日本也鬧蛋荒！知名伴手禮「白色戀人」官網停售　蛋價狂飆近2倍

▲日本白色戀人產量減少。（圖／翻攝臉書／石屋製菓株式會社）



文／中央社

日本受史上最嚴重禽流感疫情影響，造成大量雞隻被撲殺、雞蛋價格飆漲甚至缺蛋。製造北海道知名伴手禮「白色戀人」的業者被迫減產因應；外食業者也暫停販售使用雞蛋的商品。

日媒「日刊現代」網路版報導，日本本季至今已有多達近1500萬隻雞因禽流感疫情被撲殺，大幅超越2020年度的987萬隻。

蛋雞被大量撲殺加上飼料價格高漲，讓雞蛋批發價格飆漲。大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」2月21日公布的東京地區M號雞蛋每公斤價格335日圓（約新台幣76元），是前一年同期約1.86倍，持續史上最高價格的水準。

目前已知日本部分外食業者或廠商遭受缺蛋衝擊，例如連鎖烏龍麵店「丸龜製麵」及連鎖中華料理店「日高屋」，已暫停販售使用雞蛋的部分商品；連觀光客到北海道必買伴手禮之一的「白色戀人」，也因為作為原料的蛋白不足減產，並停止網路販售。

▼日本白色戀人產量減少，官網上也停止販售。（圖／翻攝臉書／石屋製菓株式會社）



製造白色戀人的業者石屋製菓今年1月23日已在官網公告周知，受到2022年以來全球發生的禽流感疫情也在日本爆發影響，出現作為原料的雞蛋不足情況。

聲明表示，包括他們主力商品白色戀人在內的部分產品，都使用雞蛋作為原料，由於已是難以維持過去產量的狀況，預料未來將會缺貨。

石屋製菓除對顧客造成嚴重困擾致歉外，也表示將努力盡快恢復往日產量。

民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）情報本部的二木章吉說，很多業者都表示雞蛋難以取代，先不說大型業者，如果雞蛋不足的情況持續下去的話，對中小型業者或小本經營的人來說，將是攸關生死的問題。

二木表示，舉例來說，像是必須使用雞蛋的蛋糕店恐怕就可能被迫關門。

面對這波禽流感疫情究竟何時才能平息，日本農林水產大臣野村哲郎今年2月17日曾說，雖然他之前認為疫情到1月時會逐漸趨緩，蛋價也會回穩，「但我完全錯了，或者該說我沒有預料未來的能力」。

農林水產省動物衛生課官員談到禽流感疫情時說，至少到來自海外的候鳥北歸的3月到5月間，都必須強化警戒，「至於是不是5月左右就能平息還很難說」。