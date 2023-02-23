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蛋農驚吐「產量正常」不知為何傳缺蛋！鄉民嘆：確實賺到流湯

▲受到各種因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元。（圖／記者謝盛帆攝）

▲受到各種因素影響，國內雞蛋價格每台斤上漲2元。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

近期國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，重回去年7月批發價每台斤52元的高點，引發民怨。不過，有網友表示，他近日回老家和蛋農親戚買蛋，一箱850元的價格換算下來每台斤僅42.5元，且親戚也坦言，雞蛋產量都正常，不知道為啥會傳出缺蛋。貼文一出，掀起不小討論。

一名網友在PTT發文表示，他上周末回到彰化老家跟蛋農親戚買蛋，一箱20台斤的雞蛋有200顆，價格為850元，換算下來每台斤約42.5元，他和4個朋友一人拿50顆將整箱分掉，「跟去年年底比的確漲價了，之前一箱800元。」

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原PO的親戚向他透露，雖然最近飼料貴了不少，但也沒漲得那麽誇張，且雞蛋產量都正常，不知道為啥會傳出缺蛋，倒是多虧這波飆漲，讓他因此多賺了不少。對此，原PO也不禁納悶，「有沒有缺蛋的八卦？」

▲原PO透露，他的蛋農親戚坦言台灣根本不缺蛋。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO透露，他的蛋農親戚坦言台灣根本不缺蛋。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，許多網友紛紛直言，「每年過年前後蛋農都會說缺蛋來漲價好嗎」、「技術性聯合漲價啊」、「彰化蛋農這二年確實賺到流湯，透天整排買的」、「就中盤在搞啊，真爽」、「沒缺蛋啊，只是漲價而已」、「蛋農很有錢」、「就網路炒起來的，根本沒有缺蛋，我一直都買的到」、「明明產地不缺蛋，但人民買不到價格正常的蛋」。

不過，也有網友認為，「農委會都說產量減少了，還不缺蛋喔」、「彰化不是產蛋大縣嗎？北部就真的有缺啊」、「是缺便宜的蛋，不是缺蛋」、「那是你親戚，你買又沒經過中盤商」、「騙人不知道缺蛋，個案當通例」、「不缺？我去幾次全聯都沒蛋，連最便宜的都沒有，我平常都買95一盒，你買得到不代表每個人都一樣」。

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