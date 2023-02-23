他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」：幼兒園有小孩就沒少子化？

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘21日在臉書發文，稱全台蛋荒還看不到盡頭；藝人炎亞綸則留言反駁，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」媒體人朱凱翔22日也在臉書發文酸嗆，「炎亞綸的發言水準，近乎智障」，還照樣造句3次，例如「我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化？」引發網友正反意見熱議。

▲炎亞綸表示自己每天都能吃到蛋，掀起各界議論。（資料照／記者李毓康攝）

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受到氣溫、禽流感等因素影響，國內蛋價上漲，部分地區民眾抱怨買不到雞蛋，但也有人覺得根本沒有缺蛋，引發各界對於「是否缺蛋」的討論。郭台銘稱全台蛋荒還看不到盡頭，民進黨卻無有效的調控作為，只做大內宣希望取得社會諒解；炎亞綸則留言反駁，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」

媒體人朱凱翔22日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文酸嗆，「炎亞綸的發言水準，近乎智障」，還照樣造句3次，包含「我每天開燈都會亮，台灣哪有缺電」、「我每天都有水洗澡，台灣哪有缺水」、「我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化」。

▼▲朱凱翔開嗆炎亞綸，還引來鍾沛君留言。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

文章公開之後掀起網友正反意見討論，「他地質系又不是雞蛋系，不要太不滿」、「他這次的言論真的欠考慮」、「有沒有缺蛋我不知道，我只知道我去我家附近超商買茶葉蛋要做一休一，一天有蛋，隔天沒蛋」、「跑3、4家才找到蛋，這是我的真實經歷，不缺蛋需要跑3、4家嗎」；甚至連國民黨台北市議員鍾沛君也跑來留言表示，「你不要對地質學家這麼嚴格好不好」。

不過，也有另一派人力挺炎亞綸，表示自己每天還是可以買到雞蛋。PTT上也有一派網友表示，「確實每天都吃得到蛋啊，到底誰沒吃到」、「自助餐也有蒸蛋，早餐蛋餅、漢堡也有蛋」、「早餐店跟超商有」、「全聯就一堆啊」、「全聯就滿滿白蛋、茶葉蛋、溏心蛋」。

針對「是否缺蛋」議題，農委會主委陳吉仲21日透過臉書發文致歉，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，從去年冬天開始，禽流感侵襲全世界，台灣有74個案例場所，進而撲殺了103萬隻家禽，為了不讓國內種雞場斷援，去年底進口6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。