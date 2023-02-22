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傳統煎包西螺飄香50年　麵皮酥脆內餡鮮甜...就賣「這三種」口味

記者李政遠／雲林報導

煎包是很多人從小吃到大的點心，各地的煎包內餡、口味也不相同，雲林西螺這家專賣高麗菜、韭菜冬粉、紅豆煎包的店家，從流動手推車發跡，飄香50多個年頭，成為到訪遊客必吃的在地銅板美食小吃，一開爐營業就排滿等候的顧客。

▲「彭大姊煎包」採現包現煎，白色的生麵團包好餡料，放入煎鍋慢火煎炸，煎至餅皮酥脆呈金黃色。（圖／記者李政遠攝）

▲「彭大姊煎包」為方便民顧客購買，8年前從攤車轉型至店面營業，位於西螺鎮延平路、中市路轉角。（圖／記者李政遠攝）

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「彭大姊煎包」堅持食材新鮮度、原物料紅豆、麵粉的品質，高麗菜，韭菜、紅蘿蔔等均清晨於果菜市場進貨，豬絞肉也亦採新鮮溫體豬肉，每日上午將高 麗菜、韭菜、清洗後切碎瀝乾，再放入黑 胡椒、五香及獨家特調醬汁調味，採現包現煎，白色的生麵團包好餡料，放入煎鍋慢火煎炸，煎至餅皮酥脆呈金黃色， 才算大功告成。

▲「彭大姊煎包」採現包現煎，白色的生麵團包好餡料，放入煎鍋慢火煎炸，煎至餅皮酥脆呈金黃色。（圖／記者李政遠攝）

▲「彭大姊煎包」採現包現煎，僅販售3種口味，每日開店顧客即聞香而來。（圖／記者李政遠攝）

煎包有高麗菜、韭菜冬粉及紅豆等三種口味，高麗菜煎包中夾有淡淡黑胡椒五香味，吃得到菜的鮮甜，韭菜煎包充滿特有的香氣、菜味十足，甜味紅豆煎包，吃得到顆粒紅豆像車輪餅的內餡，不油膩且爽口。「彭大姊煎包」每天下午2點左右開店營業，店外就排滿等候的顧客，有人一買就是10個、20幾個，賣完即收，晚到的民眾也只能說抱歉了下次請早了。

民眾廖先生說，煎包夠大，外皮酥脆不油膩，咬起Ｑ彈，內餡鮮甜。遊客林小姐表示，鹹的甜的紅豆都好吃，來到西螺一定會來買回家，彭大姊煎包吃起來口味，就是正港台灣古早味，懷念的老滋味。

▲「彭大姊煎包」採現包現煎，白色的生麵團包好餡料，放入煎鍋慢火煎炸，煎至餅皮酥脆呈金黃色。（圖／記者李政遠攝）

▲「高麗菜煎包中夾有淡淡胡椒、五香味，韭菜煎包充滿特有的香氣、菜味十足，甜味紅豆煎包，吃得到顆粒口感豐富，透過火侯控制不油膩且爽口。（圖／記者李政遠攝）

老闆彭淑娟分享製作好吃煎包的訣竅，她說：「高麗菜、韭菜都是當日進貨，清洗後切碎、撈鹽、再清洗乾淨、去水分，放入薑、蔥及特調醬汁佐料調味，再加入已炒香的豬後腿絞肉，完成煎包餡料，以中筋麵粉製作麵皮，生煎需注意火侯，才能讓顧客吃到有咬勁酥脆的餅皮。」

▲「彭大姊煎包」採現包現煎，白色的生麵團包好餡料，放入煎鍋慢火煎炸，煎至餅皮酥脆呈金黃色。（圖／記者李政遠攝）

▲彭大姊本名彭淑娟，就讀國中時即跟隨父親調麵粉皮及高麗菜內餡料，每日與父親出門擺攤賣高麗菜、紅豆煎包，1987傳承正式接棒。（圖／記者李政遠攝）

西螺「彭大姊煎包」位於西螺延平路、中市路轉角，發跡於西螺郵局福興路、中山路轉角處路邊，以手推流動攤車模式經營創始原店招「老彭煎包」，由家鄉四川的台電退休的老彭創立，其女兒彭淑娟1965年，就讀國中時即跟隨父親調麵粉皮及高麗菜內餡料，每天跟著父親出門擺攤賣高麗菜、紅豆煎包，1987年由第二代的女兒彭淑娟接棒，新增韭菜冬粉口味煎包大獲顧客好評，每日一出攤就已大排長龍等候買煎包，為改善顧客排隊等候造成交通問題，8年前結束擺設路邊攤，進入店面式經營。

▲「彭大姊煎包」採現包現煎，白色的生麵團包好餡料，放入煎鍋慢火煎炸，煎至餅皮酥脆呈金黃色。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺「彭大姊煎包」（原老彭煎包）在地飄香50多個年頭，到訪遊客必吃的在地銅板美食小吃，一開爐營業就排滿等候的顧客。（圖／記者李政遠攝）

 


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