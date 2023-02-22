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彰化男擁槍毒身帶巨款拒捕！撞警車遭開槍壓制　腳被抓哀哀叫　

▲雙腳被騰空毒蟲慘叫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雙腳被騰空郭嫌趴地無法動彈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮1名有毒品前科郭姓毒蟲(40歲)，利用深夜開車和美鎮找朋友吸毒，被民眾發現報警，郭男一見員警盤查，竟開車衝撞警車後棄車逃逸，檢警調閱路口監視器「以車追人」，在桃園觀音鄉將人逮捕，並從他身上及住處搜出3把改造槍枝及子彈、現金102萬餘元及一級毒品海洛因等物，全案依違反槍砲、毒品及妨害公務等罪嫌移送。

▲雙腳被騰空毒蟲慘叫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲郭嫌被抓出車外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美警分局表示，這起案件發生在1月27日大年初六深夜23時許，大霞派出所接獲民眾報案，指稱和美鎮彰草路一帶疑有民眾吸食毒品，擾亂附近居民安寧秩序，遂派遣線上巡邏警力到場，現場發現一部自小客車形跡可疑，趨前盤查時，郭男駕車衝撞巡邏車，波及路旁汽機車，最後不慎自行撞到電線桿棄車逃逸。

和美警分局指出，全案由檢察官林子翔指揮，於2月20日與保安隊組成特殊任務警力編組，搜索票及拘票，前往桃園市觀音區、平鎮區等地埋伏，當時郭男正要開車出門，見警立即又駕車倒車逃逸，對空鳴槍一槍示警及攔停，合力將郭男拉下車壓制拘提到案。

▲雙腳被騰空毒蟲慘叫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲郭嫌衝撞警車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方在嫌犯身上起出非制式手槍1枝、子彈5顆、電子磅秤、及102萬餘元、手機4支等證物。又在平鎮區租屋處查扣非制式手槍2枝、子彈55顆、59.35公克第一級毒品海洛因、168.26公克第二級毒品安非他命、研磨機、煙霧測試器及毒品分裝袋1批等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送彰化地檢偵辦。

▲雙腳被騰空毒蟲慘叫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美得知後，於今(22)日上午特前往和美分局表揚有功人員，並強調讓鄉親得以避免歹徒的危害，縣府責無旁貸，將做好警察局的靠山，後續將針對警察局的廳舍、車輛及軟硬體全面支持，讓警察同仁辦案無後顧之憂，今年編列約1億2千萬元經費建置天眼系統上，針對車輛頻繁進出的路口、犯罪率較高的地方，保衛鄉親的生命及財產安全。

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