國內唯一路邊停車不收費小確幸消失　雲林斗六178格先試辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是國內至目前尚未實施路邊停車收費之縣市，人口較密集之鄉鎮鬧區常見停車亂象，雲林縣長張麗善上任後致力於改善此現象，工務處長汪令堯指出，《雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例》修正案已通過，斗六市有三路段建構完成進入測試階段，預計最快7月開始收費，另虎尾鎮已送案規劃中、斗南亦將跟進。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）



工務處長汪令堯今（22）日受訪指出，路邊停車格部分，目前第一站在斗六市設置約400個路邊收費停車格，先行以三處路段的178格進行試辦。另平面停車場部分針對重要的城鎮斗南虎尾設置有4、5個停車場，單在平面停車場大概總計增設近500停車格。

▲雲林縣政府工務處長汪令堯表示，斗六市共設置有400個路邊停車收費車格，目前將以三處路段的178位停車格先行試辦作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，目前路邊停車的部分從斗六市開始建置，包括膨鼠森林公園以及體育館周邊希望在使用者付費下讓整個交通的秩序能夠更加完善，盼能真正解決長時間佔用路邊車位之亂象，將由雲林縣警察局及市、鎮地方公所與雲林縣政府三方極力實施，包括未來在虎尾鎮我們也正在規劃路邊停車收費。

▲ 雲林縣長張麗善自上任後為改善市區長久以來停車亂象、停車位缺乏而努力，盼透過建立使用者付費觀念，解決問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣政府工務處運輸管理科長陳怡燕說明，原則上試辦時間會在公告之後一個月才正式啟動，目前仍在測試階段，斗六市路邊收費停車格試辦共有178格，小型車每小時20元、以30分鐘為周期計費，繳費將採無紙化智慧型方式，並於收費路段設置繳費機。目前三處路段分別為：

1、公園路（公明路至府文路）有72格。

2、府文路（雲林路2段至大學路3段）有76格。

3、民生路（六合街至中堅西路）有30格。

▲ 停車繳費採無紙化智慧型方式，除路邊設置繳費機、亦有APP可方便民眾隨時隨地繳費。（圖／雲林縣政府工務處提供）

處長汪令堯強調，張麗善縣長在首上任後即相當重視市區停車問題，並為解決問題極努力，後續未來斗六也會再往地下停車場的設置邁進，地下停車場預估設計可容納300停車格。而目前路邊停車即以使用者付費為原則，爾後以漸進式的從鄉鎮蛋黃區、蛋白區慢慢擴增路邊停車收費方式，讓民眾都有機率停車，不會像現在路邊停車全日佔用，使鬧區商家停車位不夠等問題予以解決。

▲ 停車繳費採無紙化智慧型方式，除路邊設置繳費機、亦有APP可方便民眾隨時隨地繳費。（圖／雲林縣政府工務處提供）



路邊停車收費標準，停車未滿5分鐘不收費，小型車每小時20元，以30分鐘為周期計算收費，相關停車感應設施已在裝置、測試中，繳費方式會採無紙化智慧型方式，收費路段也會設置繳費機，方便民眾隨時隨地繳費。

▲ 停車繳費採無紙化智慧型方式，除路邊設置繳費機、亦有APP可方便民眾隨時隨地繳費。（圖／雲林縣政府工務處提供）