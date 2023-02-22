　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國內唯一路邊停車不收費小確幸消失　雲林斗六178格先試辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是國內至目前尚未實施路邊停車收費之縣市，人口較密集之鄉鎮鬧區常見停車亂象，雲林縣長張麗善上任後致力於改善此現象，工務處長汪令堯指出，《雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例》修正案已通過，斗六市有三路段建構完成進入測試階段，預計最快7月開始收費，另虎尾鎮已送案規劃中、斗南亦將跟進。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

工務處長汪令堯今（22）日受訪指出，路邊停車格部分，目前第一站在斗六市設置約400個路邊收費停車格，先行以三處路段的178格進行試辦。另平面停車場部分針對重要的城鎮斗南虎尾設置有4、5個停車場，單在平面停車場大概總計增設近500停車格。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府工務處長汪令堯表示，斗六市共設置有400個路邊停車收費車格，目前將以三處路段的178位停車格先行試辦作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，目前路邊停車的部分從斗六市開始建置，包括膨鼠森林公園以及體育館周邊希望在使用者付費下讓整個交通的秩序能夠更加完善，盼能真正解決長時間佔用路邊車位之亂象，將由雲林縣警察局及市、鎮地方公所與雲林縣政府三方極力實施，包括未來在虎尾鎮我們也正在規劃路邊停車收費。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 雲林縣長張麗善自上任後為改善市區長久以來停車亂象、停車位缺乏而努力，盼透過建立使用者付費觀念，解決問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣政府工務處運輸管理科長陳怡燕說明，原則上試辦時間會在公告之後一個月才正式啟動，目前仍在測試階段，斗六市路邊收費停車格試辦共有178格，小型車每小時20元、以30分鐘為周期計費，繳費將採無紙化智慧型方式，並於收費路段設置繳費機。目前三處路段分別為：
1、公園路（公明路至府文路）有72格。
2、府文路（雲林路2段至大學路3段）有76格。
3、民生路（六合街至中堅西路）有30格。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 停車繳費採無紙化智慧型方式，除路邊設置繳費機、亦有APP可方便民眾隨時隨地繳費。（圖／雲林縣政府工務處提供）

處長汪令堯強調，張麗善縣長在首上任後即相當重視市區停車問題，並為解決問題極努力，後續未來斗六也會再往地下停車場的設置邁進，地下停車場預估設計可容納300停車格。而目前路邊停車即以使用者付費為原則，爾後以漸進式的從鄉鎮蛋黃區、蛋白區慢慢擴增路邊停車收費方式，讓民眾都有機率停車，不會像現在路邊停車全日佔用，使鬧區商家停車位不夠等問題予以解決。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 停車繳費採無紙化智慧型方式，除路邊設置繳費機、亦有APP可方便民眾隨時隨地繳費。（圖／雲林縣政府工務處提供）

路邊停車收費標準，停車未滿5分鐘不收費，小型車每小時20元，以30分鐘為周期計算收費，相關停車感應設施已在裝置、測試中，繳費方式會採無紙化智慧型方式，收費路段也會設置繳費機，方便民眾隨時隨地繳費。

▲雲林縣試辦路邊停車收費即將啟動，盼未來路邊佔用妨礙停車亂象可大為改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 停車繳費採無紙化智慧型方式，除路邊設置繳費機、亦有APP可方便民眾隨時隨地繳費。（圖／雲林縣政府工務處提供）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►盆栽被撞翻PO文「抓兇手」大翻車　網一面倒狂轟...路霸臉超腫

►2023ChatGPT數位永續論壇　3月4日展現「AI的亞洲大學」

►開啟「自動駕駛」肇事　「瑞典坦克」追撞緩撞車1女拋車外5傷

►雲林通緝犯現身鬧區遭圍捕　友人拉扯員警被噴辣椒水壓制

►獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

ET快訊
快訊／來台自由行送5千！　每團最高補2萬元
蘋果官網突上架新品！　有3款新色
胖手指按錯？　買這檔秒虧2800萬
連2日熔斷「清淨海是賣什麼的？」　郭台銘也背書過
林書豪不解「為何Kobe有他私人號碼」　轉戰湖人後老大秒約練
快訊／前立委兒出意外！　傷重身亡
星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北上宣傳台灣國際蘭展　黃偉哲提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念

成全台首家！一開班就秒殺...東海大學推馬術課搶親子商機

國內唯一路邊停車不收費小確幸消失　雲林斗六178格先試辦

行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

台東首推青年暑期職場體驗　饒慶鈴：帶動未來夢想力共創三贏

男寒風中工地跌倒受傷枯等6小時　桃園警手機定位...終尋獲

高雄又有2里要補選！高票當選不幹了、就職不到1個月病逝

竹市4月婦女館增設夜間及假日臨托　提供安心托兒服務

屏東南州2婦人家中困苦　東港警出手轉介慈善團體相助

市民等嘸9026　與民眾一起搭公車...謝國樑要求公路總局開罰

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

北上宣傳台灣國際蘭展　黃偉哲提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念

成全台首家！一開班就秒殺...東海大學推馬術課搶親子商機

國內唯一路邊停車不收費小確幸消失　雲林斗六178格先試辦

行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

台東首推青年暑期職場體驗　饒慶鈴：帶動未來夢想力共創三贏

男寒風中工地跌倒受傷枯等6小時　桃園警手機定位...終尋獲

高雄又有2里要補選！高票當選不幹了、就職不到1個月病逝

竹市4月婦女館增設夜間及假日臨托　提供安心托兒服務

屏東南州2婦人家中困苦　東港警出手轉介慈善團體相助

市民等嘸9026　與民眾一起搭公車...謝國樑要求公路總局開罰

織織分手17年賴賴「疑遭騷擾」！　二度發文強調3點

北上宣傳台灣國際蘭展　黃偉哲提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念

快訊／足協理事長補選結果出爐！前華視總經理王麟祥當選

鋼龍今晚抵台　葉總談4洋投實戰時間表

「猴硐貓村」點燈超浪漫！兔給樂跟燈會副燈同名　觀旅局這麼回應

路邊轎車停超歪　她放大看「三寶真面目」坐駕駛座笑了：技術有差

7條不鐵腿登山步道！入門新手挑戰攀岩　半小時攻頂遠眺北市風采

HYBE提前12天購入李秀滿股份「成最大股東」　SM集體發聲

拼600萬國際旅客！來台自由行送5千消費金、每團最高補2萬元

打火英雄駐82年老建築！又窄又漏水　台中石岡分隊1億新家今動土

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

就職不到1個月病逝！高雄又有里長要補選

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

郡大林道3／20起全線封閉3個月進行施工改善

慈濟應土國強震中部聯合祈福募款

台灣大道文心路口開罰500件違規　

黃偉哲表揚鳳凰獎楷模、志工菁英8人

市民等嘸9026　謝國樑與民眾搭公車

「大武之心南迴驛」228農遊慶

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

男抽毒菸警盤檢起出金馬彩虹k菸135支

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

雲林路邊停車要收費了　斗六市178格先試辦

更多熱門

相關新聞

盆栽被撞翻PO文「抓兇手」　網狂轟...路霸臉超腫

盆栽被撞翻PO文「抓兇手」　網狂轟...路霸臉超腫

近期「行人地獄」、「路霸」等議題於網路上炒得火熱，無獨有偶，雲林西螺鎮也出現路霸問題。地方社團上一篇「抓到兇手」貼文引發民眾群起砲轟貼文者。一位女住戶因門口盆栽遭到撞倒而不滿，公開監視器並將畫面貼上臉書，被發現是路霸行為引起公憤；警方表示，住戶行為可依道交條例82條之1最高開罰2400元。

捐血換龍蝦　雲林鄉親排長龍

捐血換龍蝦　雲林鄉親排長龍

開啟自動駕駛　追撞緩撞車1女拋車外

開啟自動駕駛　追撞緩撞車1女拋車外

雲林通緝犯現身鬧區遭圍捕　友人拉扯警被壓制

雲林通緝犯現身鬧區遭圍捕　友人拉扯警被壓制

戰鬥民族遇台灣行人地獄：開車超凶

戰鬥民族遇台灣行人地獄：開車超凶

關鍵字：

路邊停車收費雲林停車亂象斗六市虎尾鎮斗南鎮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面