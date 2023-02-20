　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍收復失土關鍵　從西方獲得「足夠彈藥和坦克」

▲▼ 波蘭訓練烏克蘭士兵使用豹2（Leopard 2）主戰坦克 。（圖／路透）

▲波蘭訓練烏克蘭士兵使用豹2（Leopard 2）主戰坦克 。（示意圖／路透）

中央社記者林育立柏林19日專電

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一年，戰況陷入膠著，烏克蘭能否獲得足夠的彈藥撐到西方坦克部署前線，成了烏軍扭轉戰局與收復失土的關鍵。

首先是彈藥短缺的問題。這場二戰結束以來歐洲規模最大的戰爭彈藥消耗速度驚人，據北約估計，烏克蘭每天發射5000到6000枚砲彈，俄軍更多達2萬枚，導致西方軍火業補給吃力，生產速度根本跟不上。

彈藥庫存量是國防機密，北約目標是至少能應付30天的戰爭，只不過多數國家沒有達標。據英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究，英軍的庫存只夠打一個星期的戰爭，許多國家甚至只能打一天，僅美國和去年申請加入北約的芬蘭有足夠庫存可打長期戰爭。

歐洲承平日久，自覺沒有受到直接威脅，砲彈產量逐年下滑，才會陷入現今補給不足的窘境；反觀俄國不僅擁有蘇聯時代留下的大量庫存，軍火工業還加班生產，以量取勝讓烏軍難以招架。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）之前在國防部長會議上說，烏克蘭消耗彈藥的速度是生產線的好幾倍，讓盟國軍火工業吃緊，直指這場戰爭已經成了「後勤補給的競賽」。

西方各國顯然已經體認彈藥生產的重要性。德國自從運交獵豹（Gepard）防空砲車給烏克蘭以來，就一直遇到瑞士以中立國為由拒絕出口彈藥的難題，最近乾脆直接委託德國軍火商「萊茵金屬公司」（Rheinmetall）生產30萬枚砲彈，協助烏軍對抗無人機。

歐洲聯盟（EU）甚至考慮複製近年購買COVID-19疫苗的經驗，向軍火業聯合採購彈藥。上週愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在慕尼黑安全會議上說，俄羅斯一天發射的砲彈相當於全歐洲一個月的產量，何況俄國軍火業採3班制日夜趕工，「沒有彈藥烏克蘭不可能獲勝」。

戰爭開打一年來，面對俄軍的人海戰術和砲彈如雨的攻勢，烏克蘭軍隊展現高昂鬥志，以靈活的戰術和網路科技抵抗入侵，不少軍事專家直言，身經百戰的烏軍軍力在歐洲已是數一數二。

然而，烏軍主要使用蘇聯和俄國製的坦克，部署火力和機動性更勝一籌的西方坦克到前線，才可能突破敵軍防線、收復失地。

今年年初，英國已率先宣布將提供挑戰者2型（Challenger 2）坦克給烏克蘭，美國也同意援烏M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，法國也考慮跟進軍援雷克勒（Leclerc）坦克。不過，軍事專家公認，德國的豹式（Leopard）坦克數量多，補給和維修相對容易，性能又強大，才是最適合烏克蘭戰場的主力戰車。

豹式坦克是歐洲最受歡迎的坦克，北約盟國一共擁有近2000輛豹2式（Leopard 2）。德國擔心戰爭升級，猶豫不決半年多，終於在1月同意交付14輛最先進的豹2式坦克援烏，還另外向軍火商求援，打算援助烏克蘭上百輛曾在1960至1980年代服役的豹1式（Leopard 1）坦克。

德國目標是為烏克蘭建立2個坦克營，一共需要62輛豹2式坦克。總理蕭茲（Olaf Scholz）承諾，願在訓練、補給、後勤給予協助，督促有能力交付坦克給烏克蘭的國家加入德國的行列。「唯有繼續軍援烏克蘭，戰爭才能及早結束」。

德軍最高將領聯邦國防軍總監左恩（Eberhard Zorn）透露，烏克蘭軍人正在德國受訓，學習操作這款先進坦克，最快下個月可上戰場。

ET快訊
馬3狂飆畫面曝！　「成功甩警」卻自撞雙亡
土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成
Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」！　大尺度調教畫面曝光
LIVE／T1史上最大鬥毆衝突揭密　隋棠前住戶曝光！竟是蔡依
現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒
T1鬥毆衝突「前23秒」就埋導火線！　球迷點名1人：輸不起
威力彩頭獎飆7億！2生肖財運旺　掌握黃金時段出手
多次打裁判、球員！　台啤助教黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

24歲百萬AV女優「疑不堪惡評」輕生亡！　母慟證實：黑暗籠罩她

前英超球星遺體運抵迦納　靈柩披上國旗色

CNN：俄軍入侵烏克蘭一年　普丁統治出現模糊裂痕

「氣球狗狗雕塑」被摔爆！130萬台幣碎在地上　全場空氣凝結

網路神秘富翁男指使！18歲女為2.7億元射殺閨蜜　冷血拍攝殺人片

烏俄戰爭將滿周年　布林肯：中國考慮提供「致命性武器」給俄羅斯

情人節停車場遇糾紛　二寶媽突然「背後中槍」孩子面前被射殺

慘死度假海灘！男遭「鯊魚啃咬手腿」　水中遊客目睹嚇爆狂游回岸

烏軍收復失土關鍵　從西方獲得「足夠彈藥和坦克」

北韓挑釁意味濃！試射「劍指美軍基地」　金與正：視太平洋為射擊場

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

24歲百萬AV女優「疑不堪惡評」輕生亡！　母慟證實：黑暗籠罩她

前英超球星遺體運抵迦納　靈柩披上國旗色

CNN：俄軍入侵烏克蘭一年　普丁統治出現模糊裂痕

「氣球狗狗雕塑」被摔爆！130萬台幣碎在地上　全場空氣凝結

網路神秘富翁男指使！18歲女為2.7億元射殺閨蜜　冷血拍攝殺人片

烏俄戰爭將滿周年　布林肯：中國考慮提供「致命性武器」給俄羅斯

情人節停車場遇糾紛　二寶媽突然「背後中槍」孩子面前被射殺

慘死度假海灘！男遭「鯊魚啃咬手腿」　水中遊客目睹嚇爆狂游回岸

烏軍收復失土關鍵　從西方獲得「足夠彈藥和坦克」

北韓挑釁意味濃！試射「劍指美軍基地」　金與正：視太平洋為射擊場

快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

通膨警報投資布局　法人建議TIPS基金撐保護傘

等了4年！北市動物園「再迎小爪水獺四胞胎」　神隊友超給力

他出手打臉宋逸民！「每月提醒教友交錢」PPT曝光　陳維齡還講到哭了

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

杭州亞運挑戰選手選拔賽報名啟動！「LOL、傳說對決」代表隊安排方式公開

主播前夫「億級條通店面」不保　入手價打7折法拍

AI新時代》中文服務待改善　台灣須自主開發ChatGPT

國際熱門新聞

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

弟保密交往對象　親姊怒了：是我前男友

他困瓦礫中拍下最後道別　影片令人心碎

影片曝！　她遭綁架1年「赤腳」逃進加油站獲救

人行道斜坡釀禍　殘疾男爬下公車遭輾斃

土耳其宣布　19日結束搜救

前英超球星強震罹難　遺體運回家

賣煎餅撐全家　阿婆堅持1數字中千萬頭獎

12歲男童練球突倒下　教練竟不會CPR

英女遛狗離奇失蹤！　3週後曝屍河中

土耳其強震蹂躪　南部小村撕裂成兩半

出書11年沒人買　女兒拍個TikTok秒賣到缺貨

美軍二戰潛艦失蹤80年　終於找到了

護士下海拍AV只賺2萬！窮到粉絲接濟衛生紙

更多熱門

相關新聞

北韓試射「劍指美軍基地」　金與正向美開嗆

北韓試射「劍指美軍基地」　金與正向美開嗆

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，繼18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-15型後，今（20）日上午再度朝東海（日本海）發射2枚短程彈飛彈（SRBM），考量其射程各達390、340公里，其戰略目標很可能是假定為南韓F-35A與美國空軍基地。對此，北韓朝鮮勞動黨副部長金與正威脅，未來將會把太平洋視為北韓的射擊訓練場。

傳中國正暗助俄攻烏　提供非致命性軍援

傳中國正暗助俄攻烏　提供非致命性軍援

美CIA前局長：烏克蘭今夏有望擊退俄羅斯

美CIA前局長：烏克蘭今夏有望擊退俄羅斯

金正恩下令「突襲試射」洲際飛彈！

金正恩下令「突襲試射」洲際飛彈！

俄羅斯聲稱已佔領烏東哈爾科夫地區村莊

俄羅斯聲稱已佔領烏東哈爾科夫地區村莊

關鍵字：

俄烏戰爭軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

T1鬥毆　蔣淯安：我不是會傷人的球員

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面