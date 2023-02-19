墜落畫面曝！金正恩下令「突襲試射」洲際飛彈　自衛隊戰機升空

▲ 日本防衛省公開北韓洲際飛彈落海畫面。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

北韓18日發射1枚「火星-15型」洲際彈道飛彈（ICBM），落入日本專屬經濟海域，自衛隊戰機捕捉到的畫面可見一道閃光劃過夜空。這枚飛彈射程涵蓋美國全境，美日韓同聲譴責北韓挑釁，北韓領導人金正恩胞妹金與正隔天則公開嗆聲，不會用洲際飛彈對付「傻瓜」。

根據《韓聯社》，北韓官媒《朝中社》19日證實，18日下午在平壤國際機場進行火星-15型突襲試射，以最遠射程高仰角發射，聲稱最大高度達到5768.5公里，飛行距離989公里，4015秒（近67分鐘）後精準打擊東海（日本海）公海上的目標水域，試射結果評估為「優」。

北韓強調，此次試射並未事先計畫，是在18日凌晨的緊急火力戰鬥待機指示及金正恩上午8時下達命令書後突襲進行。韓媒分析，北韓有意炫耀洲際飛彈也和其他彈道飛彈一樣，具有隨時可發射的能力。不過從金正恩下令到發射之間相隔9小時又20分鐘，雖然號稱突襲試射，實際上準備工作仍耗時許久。

這枚飛彈落入日本北海道渡島大島以西約200公里的專屬經濟區（EEZ）海域，自衛隊戰機F-15、U-125A及P-3C升空確認是否造成損害，F-15也捕捉到疑似飛彈墜海的畫面，可見一道閃光在黑夜中垂直下墜後消失。

防衛大臣濱田靖一說明，依據飛行軌道計算，這種飛彈隨著彈頭重量不同，可能飛行超過1.4萬公里，美國全境都在射程內，但難以斷言北韓意圖。

此次試射引發美日韓批評，金與正19日發表談話時則強硬表示，「我們將關注敵方一舉一動，強烈且壓倒性回應一切敵對我方的行動」，暗示將以更多挑釁行為回敬美韓聯合軍演。她也強調，「沒興趣對付南朝鮮」、「因為（南韓）是傻瓜才告訴你們，我們不會用洲際飛彈瞄準首爾」。