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烏軍受訓速度驚人　美CIA前局長：今夏有望擊退俄羅斯

▲▼俄羅斯試圖奪取烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），迄今均以失敗告終。烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

▲烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭即將屆滿一周年，美國中央情報局前局長裴卓斯（David Petraeus）表示，烏克蘭部隊有機會在今年夏天擊退俄軍，但最終能否取得成功要取決於武器供應與戰略，包括聯合兵種作戰。

裴卓斯在德國慕尼黑安全會議上向CNN透露，烏克蘭要在戰場上取得成功，就需要多種作戰單位相互支援，瓦解敵軍，最理想是讓俄軍崩潰，「這在今年夏天是可能的，至少在局部地區是可能的」，期盼這能足以切斷俄羅斯通往克里米亞的大陸橋。

裴卓斯說明，烏克蘭若能切斷陸橋，就能孤立克里米亞，減少其作為俄軍後勤支援中心的作用，進而分裂俄軍。一旦此種情況發生，結合利用「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的遠程武器，戰場將出現不同的改變，若俄羅斯損失持續增加，克里姆林宮將在某個時間點意識到戰爭無法持續下去。

裴卓斯指出，接受西方武器訓練的烏克蘭士兵正以驚人速度學習中，即便歷經漫長一整天的受訓回到軍營，也是在閱讀手冊，「他們想要回去戰鬥，回去保護他們的家人」。

報導提及，烏克蘭士兵正在波蘭接受豹2坦克（Leopard 2）的訓練，英國本月更透露，將開始訓練烏克蘭飛行員駕駛北約標準戰機，首批烏克蘭飛行員已在德國一處美軍基地完成訓練。裴卓斯說，「我認為（烏克蘭）能做到俄羅斯達不到的那種聯合作戰效果」。

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