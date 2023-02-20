北韓挑釁意味濃！試射「劍指美軍基地」　金與正：視太平洋為射擊場

▲北韓18日下午以高角度方式發射洲際彈道飛彈「火星-15型」，飛彈最後墜落至日本北海道專屬經濟海域。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，繼18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-15型後，今（20）日上午再度朝東海（日本海）發射2枚短程彈飛彈（SRBM），考量其射程各達390、340公里，其戰略目標很可能是假定為南韓清州F-35A基地與美國空軍基地。對此，北韓朝鮮勞動黨副部長金與正威脅，未來將會把太平洋視為北韓的射擊訓練場。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓20日上午7時至7時11分從平安南道肅川郡一帶向東海（日本海）的座標島嶼發射共2枚短程彈道飛彈，是北韓今年第3度進行導彈試射。

至於北韓官媒《朝中社》則在發射後即刻報導，表示朝鮮人民軍西部戰線長程砲兵部隊於20日上午7時進行放射砲（多管火箭砲）射擊訓練，從發射地向先前預設的395、337公里射程目標，發射2枚600mm放射砲。

北韓在報導聲稱，只需要4枚放射砲就能摧毀敵方的作戰飛行場，且若將超大型放射砲作為戰術核武攻擊手段，即可充分展現遏制自吹自擂擁有空中優勢的美國、南朝鮮（南韓）聯合空中戰力的實力。

▲美國、南韓空軍19日進行聯合空軍編隊飛行訓練，護衛B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》從北韓20日試射短程彈道飛彈的射程分析，認為射程340公里剛好是導彈發射地北韓平安南道肅川郡至南韓忠清北道清州市F-35A基地、射程390公里則是平安南道肅川郡至南韓全羅北道群山市美國空軍基地的的距離，因此北韓此舉無非被視為是針對美國、南韓空軍的挑釁。

據悉，自從北韓18日下午發射洲際彈道飛彈火星-15型以後，美國、南韓便選擇於隔天（19日）進行聯合編隊飛行訓練，由南韓空軍出動F-35A、F-15K戰機，美國空軍出動F-16戰機，負責防衛進入南韓防空識別區（KADIZ）的美國空軍B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機。

針對19日美韓空軍聯合訓練，北韓最高領導人金正恩的胞妹、北韓朝鮮勞度黨副部長金與正20日上午旋即透過《朝中社》發表聲明，「我方深知美軍戰略打擊手段（戰略資產）在朝鮮半島（韓半島）地區十分活躍。我們正精準計算其對國家安全造成的影響，一旦判斷恐將造成任何直接或間接影響，將會採取相應措施。」

▲金與正發表聲明向美國、南韓開嗆。（圖／達志影像）

金與正直接將砲口對準美國開嗆，「我方將太平洋視為我方射擊場的頻率，全視美軍的行徑而定。在此明確重申，我方要求特定狂徒付出相對應代價的意志並無改變。」

針對北韓連日來的挑釁，南韓外交部20日表示，已針對北韓發佈最新的制裁措施，是尹錫悅政府去年5月上任後的第4次制裁，此次制裁對象為4人、5處公司行號， 4人分別為3名北韓人與1名南非籍人士，其涉嫌代表北韓政府向北韓出口制裁禁運物資；至於5處公司行號則多為北韓籍的船舶或貿易公司、以及新加坡籍公司，其涉嫌向北韓私自出口油類、交易北韓的煤炭。