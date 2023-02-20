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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《美麗島民調》出爐！2024總統三角督各種組合　賴清德都勝出

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選各方如何布局備受關注。《美麗島電子報》20日公布最新民調，三角督的狀況下，民進黨主席賴清德在何種對戰組合都勝出，而國民黨無論是新北市長侯友宜還是鴻海集團創辦人郭台銘出戰，與去年12月調查相比皆有明顯下滑，兩人分別掉了7.7與13個百分點。

根據《美麗島電子報》資料，若藍綠白皆投入選戰，有三種對戰組合，第一，賴清德38.8％、民眾黨主席柯文哲31.1％、國民黨主席朱立倫11.6％；第二，賴清德37.0％、柯文哲24.7％、郭台銘20.4％；第三，賴清德33.7％、侯友宜32.2％、柯文哲20.9％。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在《POP撞新聞》指出，賴清德近半年民調都沒有變動，也就是壞事影響不了他，如果國民黨派出侯友宜，而柯文哲跟上次去年12月調查時多了8.2個百分點，但侯友宜少7.7個百分點，這樣藍白之間的變化，代表著國民黨內鬥。

吳子嘉說，要是國民黨派出郭台銘，去年12月有33.4％，他跟賴清德那時候還在誤差之內，才差3.6個百分點，但到今年2月份，柯文哲增加10.6個百分點，郭台銘少13個百分點，他為什麼會掉，就是因為網內互打，大家都在罵郭台銘罵得不像話，但他是資產還是負債，國民黨要搞清楚，因為如果是資產，就要把資產迎回家來，才能取得政權。

吳子嘉也提到，國民黨再繼續互鬥，侯友宜也會被搞掛。從政黨好感度觀察，國民黨去年12月39.7％，如今變31.3％，民進黨則是從34.5％增加至39.6％，跟民進黨一來一往落後近14個百分點（2022／12國民黨領先5.2個百分點，2023／2國民黨輸8.3） ，國民黨因為集中火力內鬥，兩個月的時間就把自己賠光光。

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