時力收到陳宗彥案監聽譯文　邱顯智揭附「這紙條」

▲邱顯智今天曝光爆料資料的「小紙條」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南地檢署9年前偵辦一起妨害風化案，意外監聽到時任台南市政府新聞及國際關係處長的陳宗彥疑似接受色情業者招待，未料近日相關資料外流。時代力量立委邱顯智20日公布相關資料的牛皮紙袋上的紙條，「貼心提醒」無故洩漏監聽譯文可能違反《通訊保障及監察法》，請小心使用。邱指出，顯見爆料者是熟悉法律的圈內人，司法恐已成為政治鬥爭的工具。

根據邱顯智提供的資料，這張紙條特別標註《通訊保障及監察法》法條內容，提醒「無故」洩露通訊譯文等依法應秘密的資料，有觸法之可能，立委監督官員是否構成「無故」，請謹慎判斷使用通訊譯文資料的法律風險。

邱顯智今天上午在立法院受訪指出，這樣的爆料算不算是公益揭弊？應該保護、鼓勵這樣的吹哨行為嗎？揭發公務人員涉嫌不法有其公益性，應該保護、鼓勵這樣的吹哨行為，不過，不論是檢調或者律師洩漏監聽譯文，都嚴重傷害司法的中立性，讓司法變成打擊異己的工具，這是另一個層次的憂心，因此，應訂定「揭弊者保護法」，否則公益揭弊與打擊異己之間的界線，只會越來越難以辨識。

此外，邱顯智也說，對於政治力介入司法的種種揣測，法務部與台南地檢署必須儘速調查，給國人一個交代。

▲「小紙條」特別提醒必須謹慎使用譯文資料。（圖／邱顯智提供）