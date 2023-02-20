民進黨團：國民黨、共產黨「互通款曲」　不顧國家利益

▲民進黨立法院黨團批評國共「互通款曲」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言日前結束訪問中國行程返台，國民黨20日公布成果報告前，民進黨立法院黨團舉行記者會批評，對比台美官方交流更緊密，國民黨與中國共產黨互通款曲，恐向國際社會傳達錯誤訊息，不利台灣的國家利益，民進黨表達遺憾。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「台美官方升級，國共互通款曲」記者會。黨團幹事長鄭運鵬質疑，對比外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄本周將訪美與白宮官員會談，象徵台美官方交流層級增加、更緊密，夏立言赴中是國民黨、共產黨「互通款曲」，其中有很多不透明、沒有公開的行程，且夏立言對中方要求「一個中國」一聲不吭。

鄭運鵬表示，民進黨主張，台灣和其他國家交流應該是官方對官方，中國不應該只挑台灣的「統派政黨」進行政黨之間的交流，國民黨透過與中國的「特殊關係」進行政黨交流，恐向美國、日本傳達錯誤訊息。他說，國民黨與中國共產黨以商圍政、以政黨圍政，不利於台灣的國家利益，對此民進黨團表達遺憾，呼籲夏立言應公開所有不透明、沒有申報的交流。

黨團副幹事長洪申翰強調，中方已經指出「九二共識」沒有中華民國生存的空間，希望國民黨不要再老調重彈，別跟共產黨合謀，反過來對付台灣人民及各政黨。