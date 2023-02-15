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社會 社會焦點 保障人權

又見求職詐騙！女機警「存摺沒帶」脫身報案　主嫌伯朗大道旅遊被逮

記者林悅／台南報導

台南市第二分局並聯手彰化警局、台南市六分局等友軍，在檢察官指揮偵辦下破獲詐欺集團逮7人送辦，查出該集團以多組分工，在FB等社群以應徵工作、金額借貸、博弈投資等廣告來吸引騙取民眾聯絡，再以專人接送、全程服務來騙取被害人相關證件開立帳戶，並監控被害人，等其帳戶遭警示才讓被害人離開。

▲台南市警二分局打擊詐欺大掃蕩，破獲詐欺集團逮7人，起獲安非他命毒品及證物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局打擊詐欺大掃蕩，破獲詐欺集團逮7人，起獲安非他命毒品及證物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局打擊詐欺大掃蕩，破獲詐欺集團逮7人，起獲安非他命毒品及證物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局於2023年1月10日接獲20多歲曾姓女子報案，疑遭詐騙集團以應徵工作為由，相約見面要其提供身分證件及帳戶資料，案經被害人察覺有異趁機逃離後報案，二分局偵查隊立即成立專案小組積極展開全面過濾追查，釐清該犯罪集團之成員、犯罪分工手法及監控動向，並報請檢察官指揮偵辦，分別於1月16日及2月13日展開2波打擊掃蕩行動，並與彰化縣政府警察局和美分局、台南市第六分局通力合作，兵分多路至台南市東區、台中市神崗區、北屯區及台東縣池上鄉將48歲龔姓主嫌（高雄人、有詐欺、擄人、組織、傷害等資料）等7人拘提逮捕到案，瓦解這個詐欺暴力不法組織。

▲台南市警二分局打擊詐欺大掃蕩，破獲詐欺集團逮7人，起獲安非他命毒品及證物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查發現，該詐騙集團以多組分工方式，在FB等社群以應徵工作、金額借貸、博弈投資等廣告來吸引騙取民眾聯絡，再以專人接送、全程服務來騙取被害人相關證件來開立帳戶後，並將被害人輪流帶往隱密處所如飯店、民宿等處所實施監控，等其帳戶遭警示才讓被害人離開。

▲台南市警二分局打擊詐欺大掃蕩，破獲詐欺集團逮7人，起獲安非他命毒品及證物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案被害女子即是遭免經驗、高薪等吸引，前往應徵面談時即遭要求提供身分證及帳戶等資料，幸經其以存摺未隨身攜帶為由藉機離開並向警察機關報案。案經本分局立即成立專案小組，並報請檢察官指揮後，詳予釐清該不法集團犯罪脈絡及藏匿處所。並前後於1月19日及2月14日發動2波查緝行動，奔赴台中、台東等相關犯嫌躲藏處所查緝到案。

其中躲藏於台南市某民宿之楊姓等3名犯嫌，員警即是先控制其出入朋友後，以偽請開門為由一舉攻入，將民宿內之犯嫌強力壓制逮捕並帶回調查。另龔姓主嫌也是前往台東縣池上鄉伯朗大道旅遊中，突然遭圍捕員警上前拘捕，滿臉錯愕遭上銬帶回。另李姓女子（38歲、高雄市人、有毒品、詐欺資料）負責帳戶開立詐騙工作，為員警至台中市神岡區住處拘提時，並從其隨背包內起獲第二級毒品安他5包、重達10.4公克，另以涉嫌毒品危害防制條例調查送辦。

全案調查後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等移送台南地檢署偵辦及聲押，並經法官裁定龔姓、凌姓及李姓等3名主嫌羈押禁見。

▲台南市警二分局打擊詐欺大掃蕩，破獲詐欺集團逮7人，起獲安非他命毒品及證物依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，在警政署於2月13日發布之「全國同步打擊詐欺專案行動」期間，員警有效瓦解這個「假投資、假借款、假應徵」之私行拘禁從事詐欺之不法暴力組織，從分點駐守車手往上積極溯源查察主嫌到案，以避免其他受害者再遭損害；第二分局也將持續結合社區警政再出發、清源2.0等專案工作，廣拓社區友善通報網路，嚴打各類不法犯罪，全力守護民眾財產安全及維護社會秩序。

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