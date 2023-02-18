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2023台灣國際蘭展3／4盛大展出　白河、後壁民眾憑證免費參觀

▲台灣國際蘭展將在3月4日至19日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區盛大展出，台南市後壁、白河區民均可免費入場觀賞蘭展優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣國際蘭展將在3月4日至19日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區盛大展出，台南市後壁、白河區民均可免費入場觀賞蘭展優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣國際蘭展將在3月4日至19日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區盛大展出，今年首度交由農糧署主辦，台南市長黃偉哲指示下，農業局偕同賴惠員立委以及當地議員極力向農糧署爭取，後壁、白河區民均可免費入場觀賞蘭展優惠。

台南市黃偉哲市長表示，後壁、白河區民在2022年蘭展為免費入場，2023年成功向農糧署爭取維持去年的優惠模式，白河、後壁民眾憑身分證均可免費參觀。

▲台灣國際蘭展將在3月4日至19日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區盛大展出，台南市後壁、白河區民均可免費入場觀賞蘭展優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局說，「2023台灣國際蘭展」將從1隻6500萬年前的蜜蜂揭開蘭花起源的神秘面紗，透過萬花筒的魔鏡世界，看到蘭花的起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur連結過去，回到未來，帶領人們看見蘭花的前世今生；2023年蘭展並將展覽區域延伸到蘭花公園，除邀請社區參與蘭花公園的佈置外，並設置Orchidsaur的朋友蛇頸龍大型充氣裝置藝術，還能看到萬代湖畔落羽松的美麗景色，活動內容豐富、精彩可期，喜歡蘭花的朋友，要把握機會，來台南逛蘭展順遊周邊景點，來趟身心療癒台南蘭花之旅。

▲台灣國際蘭展將在3月4日至19日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區盛大展出，台南市後壁、白河區民均可免費入場觀賞蘭展優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕說，今年是農委會接管台灣蘭花生物科技園區後，第1年所舉辦的蘭展，主辦單位也由地方政府提升至中央層級農糧署，展出天數也由10天延長到16天，展覽區域更延伸至蘭花公園及萬代湖等，在本次蘭展中市府協助整體活動宣傳、套裝遊程、交通接駁、復康巴士、交通指揮疏導、消防車支援、垃圾清運等工作，相信在中央與地方同心協力下，預期今年蘭展將會非常精彩可期。

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