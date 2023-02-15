台84線7車連環爆胎！警找到一顆沾血備胎　真相竟和屍體有關

▲台84線快速道路發生7車先後爆胎事故，善化分局極追查，查出是休旅車上備胎掉落肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台84線快速道路，2月10日傍晚發生7部自小客車、休旅車不明原因連環爆胎事故，經台南市警華化分局追查，係由一輛白色休旅車輾過狗屍撞擊車尾底盤「備胎」，導致備胎脫落於內側車道上釀禍，所幸無人傷亡。

該起事故發生在正值下班尖峰時間，於台84線快速道路往西37.2公里處，接連有7部車輛突然爆胎，駕駛只能急忙停靠路肩，通報110待警方派員處理。善化分局員警到場後發現，現場路肩除有一隻犬屍外，7部事故車車主均表示因天色昏暗不知撞擊何物？惟犬屍及輪胎皮不應造成爆胎事故，應是輾壓到某種堅硬物體所致。

經透過新營工務段與道路清潔工聯繫，得知當時現場有清理到一個沾有血跡的「備胎」，警方隨即將其攜往修配廠，技師研判應是懸掛在休旅車上裝備。員警鍥而不捨找尋當初停放在現場路肩一部白色同款車型備胎照片，經比對與遭輾過的備胎相符，通知該車駕駛才恍然大悟，自己車輛輾過狗屍撞擊到車尾底盤的「備胎」導致脫落，造成後面多部車輛相繼輾壓而爆胎，並表明願意賠償其他車輛的損失。

依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處以駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰。善化警分局也呼籲，行車上路前務必檢查車輛車況及所載貨物，平時則應注意且落實車輛維護保養，定期檢修車輛相關機件，以維護自身及其他用路人的行車安全。

