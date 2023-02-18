店家騎樓放20年老普洱茶也敢偷　男偷茶遭南警查獲送辦

▲50歲有竊紀綠的邱姓男子，深夜騎乘機車行經西門路1家普洱茶專賣店前，涉嫌竊取2箱價值24000元普洱茶箱，被警方依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

50歲有竊紀綠的邱姓男子，2月16日深夜10時許，騎乘機車行經西門路1家普洱茶專賣店前，見有2箱價值24000元普洱茶裝箱放置店家前騎樓，竟停下車來以徒手方式將兩箱沉甸甸之普洱茶搬上機車竊走，市警二分局據報循線以車追人將他查獲，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方說，店家案發30分鐘後發現茶葉遭竊而向市警二分局報案，並由第二分局南門派出所員警到場受理，因店家不確定遭竊時間，且店家監視器未攝錄店外之騎樓，警員曾凱駿受理連夜調閱周邊監視器，17日一大早就逐一檢視觀看，終於發現16日晚上10時許有1部機車行經後再折返停在商家前道路，也藉由過往之人車燈光，恰好照射到邱男離開時機車踏墊上之箱型物品，續擴大調閱周邊監視器，釐清機車牌號以車追人。

員警調查，該家普洱茶專賣店是將12筒84片有20年份之普洱茶分裝兩箱，準備等候宅配公司來收取配送，不料一時不注意，竟為邱男騎機車經過時趁機搬運載走，總計損失約24000元，案經報案後，南門派出所警員曾凱駿整整連續用了7小時的時間，詳細反覆看著監視器影像，終於看到昏暗夜色中，邱男乘機車經過商家又折返下車，在騎樓處走動及搬運模糊影像，但離去時機車踏板上多了2箱物品，馬上為員警鎖定。後續擴大調閱周邊監視器查知邱男身分，於17日下午5時前往其住處時，當場在其客廳發現行竊所得之2箱普洱茶，當場查扣並將邱男帶回調查後依竊盜罪嫌送辦；另2箱普洱茶葉也通知被害人來領回。

第二分局表示，民眾之財產安全為警察機關所重視，各類竊盜案件必定窮盡各項偵查方法來力求偵破，以遏阻宵小再度犯案；另提醒民眾對自身物品應多一分防竊警覺，當可減少被害之機會。