「權利回復基金會」今揭牌　陳建仁：從賠償角度落實相關權利回復

▲陳建仁出席「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會揭牌典禮」。（圖／行政院提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院今年設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，並於18日舉行揭牌典禮。行政院長陳建仁今日出席典禮時表示，未來政府將從賠償角度，全面落實對被害者及其家屬相關權利的回復，並透過教育將人權價值內化在每一位國人的心中，讓轉型正義的理念在社會扎根。

致詞前，陳建仁向所有受難前輩及眷屬道，「你們辛苦了，這份遲來的權利回復跟賠償，讓各位久等了，因為大家的努力與付出，成功為台灣推開民主的大門，而彌補過去威權政府的過錯，就是現在政府必須承擔的重責大任。」

陳建仁指出，總統蔡英文上任後，即積極透過完善法制、設置「促進轉型正義基金」、推動人權教育、開放政治檔案等方式落實轉型正義，而今日該基金會正式揭牌，更是轉型正義重要的里程碑，未來政府將從賠償角度，全面落實對被害者及其家屬相關權利的回復。

陳建仁強調，行政院也將規劃推動台灣轉型正義教育行動綱領，透過教育將人權價值內化在每一位國人的心中，讓轉型正義的理念在社會扎根。台灣必須正視這一段不正義的歷史，以謙卑的態度面對過去的錯誤，才能真正與歷史和解，完成台灣的轉型正義。

陳建仁也透露，他向所有為人權理想付出生命與青春的前輩和先進，致上最深的敬意和感謝，期許未來能堅持價值，團結一致向前邁進，讓台灣的自由、民主、法治、人權成為亞洲地區的標竿與燈塔。