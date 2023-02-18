陳宗彥性招待疑雲「監聽譯文」一次看　「特殊術語」全公開

實習記者李密／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便提出辭呈。國民黨台北市議員徐巧芯18日於直播中爆料檢調監聽譯文，指陳宗彥透過酒店業者王孝瑋召妓；此外，連姓酒店負責人在台南開設的新KTV消防檢查受阻，疑似試圖透過陳宗彥「喬事情」。《ETtoday東森新媒體》整理徐巧芯直播中的監聽譯文內容，供讀者參考。

▲徐巧芯。（圖／記者黃軍瑋攝）



徐巧芯說明，在監聽譯文中，陳宗彥代號陳董、王孝瑋代號豆哥、酒店實際負責人姓連，代號歐哥；姓林的女生是小敏或者馬姐，是豆哥的老婆；李姓女子為連姓酒店負責人的太太；康樂隊酒店經紀恰恰。連姓老闆所開酒店在台南中西區忠義路國花大樓中。

▼陳宗彥昨召開記者會說明，晚間便火速辭官。（圖／記者屠惠剛攝）



以下為徐巧芯直播中提及的檢調監聽內容：

2012年12月1日 21:30 由陳宗彥電話撥出。

陳：同學，方便找個朋友嗎？

王：那我問狀況一下。

陳：謝謝。

2012年12月26日

王：同學你什麼時候有空。

陳：大概20分鐘後。

王：那我們約在名佳美（酒店名）。

陳：好OK。

王：那你到的時候給我電話。

陳：好OK。

2012年12月27日

恰恰：豆哥。

王：是。

恰恰：我請教你一下，今天勾出那個秀錢是從我們這裡出還是?

王：對，算老闆的。

恰恰：那你等一下，我跟孟潔講一下。

王：那個咖啡錢算老闆的。

恰恰：咖啡錢算老闆的，那我就寫算老闆的嗎?

王：對你同學就寫陳董。

恰恰：寫陳董老闆就知道嗎?

王：對，寫陳董老闆就知道。

2013年1月25日 23:09 陳致電王。

王：你好。

陳：同學。

王：是，有什麼需要服務的。

陳：有。

王：是，請說。

陳：可是我等下不開車。

王：喔不開車喔。

陳：對。

王：好沒關係。看你人就一樣嗎？要找朋友嗎？

陳：對。

王：那我問問今天星期五不曉得狀況怎樣。

2013年1月25日 王回撥給陳。

王：那你人在哪。

陳：你跟他們說我在林森跟東門。

王：好，那到的話我會請人帶過去。

陳：好。

王：那到的話再跟你聯絡嗎。

陳：我就不開車。

王：我人到附近跟你聯絡。

陳：好ok。



2013年3月4日 王撥給陳。

王：同學你有在台南嗎？方便碰面嗎？

陳：沒說話。

王：還是晚一點。

陳：有很緊急嗎，因為那天你有找我嗎？

王：嗯可是你可能在休息。

陳：那你明天差不多什麼時候會。

王：你明天喔差不多幾點。

陳：我吃完桌應該九點半以後。

王：我跟你說我明天晚上會去台中。我回來的時候打給你好不好。

陳：喔好ok。

徐巧芯說明，為什麼要約碰面？因為這家酒店要新開KTV，但是消防沒辦法通過檢查，所以想通過陳宗彥在台南的關係去喬事情。

2013年3月5日 王打給另一個人。

王：想要請教一下，因為我們有考慮在忠義路的國花四樓，打算租來做KTV，你可以幫我了解一下在合格範圍內我消防在那可以申請到視聽歌唱的牌嗎？那邊都是商業區。

（後面開始討論一系列申請的問題）

2013年3月6日 有人打給王問送件的問題。

2013年3月9日 王打給室內設計問國花大樓四樓重建怎麼辦。

2013年3月22日 酒店老闆娘打給某人。

酒店老闆娘：今天有跟老大聯絡到嗎？

某人：沒有，同學還沒喬好怎麼聯絡。

酒店老闆娘：是喔，所以還不知道。

某人：同學還沒下班，要他下班才能去喬。

酒店老闆娘：喔，他下班過去就找他們喬好，如果確定就像我們說的那樣。

某人：也只剩這樣而已，不然要動在三樓，太耗工程了。

（講辦公室問題、訂金等等）

某人：對我再等同學下班，他沒有那麼早下班

徐巧芯說，這裡講的同學沒辦法確定是不是陳宗彥，但同學是誰？

2013年4月30日 王打給某人，交代安排一個人給陳董。

王：老闆的朋友陳董，你給他排一個「勾三秀六」。

某人：好阿他什麼時候到。

王：他應該人在附近。

某人：蛤他人在附近，那我直接弄好帶下去就好。

王：你如果弄好給我打一下。

某人：好。

2013年5月1日 王打給酒店老闆娘，但疑似與市政府或者酒店相關。

2013年7月18日 有人打給酒店老闆娘。

某人：小敏喔，那個電腦老師問說你們新開的店包廂是要開幾間。

林：包廂有沒有含k房。

某人：就是要刷卡知道小姐在裡面開桌的包廂吧

林：我們是還有七間的k房啦就是向地下室二樓那種，那個應該不用吧。

某人：那個應該不用，又沒有要那個，又沒有要登記，應該就不用了。

林：我在想那個應該不要好了啦，就是26間加休息室，宵夜區。

某人：休息室那些要加吧。

林：對反正我的包廂就是那26間，其他休息室那些他應該會自己設計吧。為什麼我們那個防火門說要改成休息室，不要做門，怎麼可以這樣呢？

某人：你說什麼我聽不懂，後面那七間小間的嗎？

林：對。

某人：那七間小間本來就沒有做門，他那個門後面前面不是有一個入口，入口要做防火門嗎。

林：可以這樣子？不可以吧。

（後面開始閒聊）

2013年8月18日 講到要換廠商，檢調監聽王孝偉跟老闆娘，後面都在講法規問題，因為他們沒辦法通過。

2013年8月24日 王打給酒店老闆連姓負責人。

王：歐哥。那個建築師那邊卡圖審，他是高雄調來的，今天某某人有那個。

連：你把他名字給我，那天有說你把他名字給我。對因為那個我今天也跟建築師談，如果真的那麼麻煩，我自己請朋友幫忙。然後看問題到底出在哪，如果沒有問題，因為已經照你要求改自製圖，我們一開始願意請建築師合法處理，照法規也ok。那個圖審我們都配合，重點是為什麼要找朋友幫忙呢，我都配合到這個程度，安檢部分哪裡有問題，你是不是一次跟我講。

連：我會叫阿偉去跟朋友講。

王：我等等會跟朋友連絡一下。

連：我等等會請阿偉約朋友出來。

（後面繼續聊不要壓）

連：你等下約陳董一下。

王：是。

連：我會跟他通個電話請他打給我。

王：喔。

連：請他了解一下我們公司依情況辦理但現在有點硬。

王：是。

連：我會親自打電話跟他拜託，如果可以我會跟他見個面。

2013年8月24日 王打給連。

王：是，歐哥。

連：我剛剛有跟陳董通到電話。

王：是。

連：他現在再棒球場，我說你會找他，你可以跟他聯絡過去找他。

王：好。

連：你跟他講說我們現在遇到情況如此，說星期一很關鍵。

王：是。

連：星期一我會帶朋友直接上去找他。

王：好。

連：第二個某某人那邊也讓他去施壓、去幫忙。可是我有提醒你們喔，有聽到嗎？

王：這個我知道，包括我跟陳董碰面，我也會提醒有把握再處理。

連：因為你是基層人員，他又剛調來，你硬去壓他，或是現在的氛圍，因為我們本就合法，你要告訴我們問題在哪裡。這些公務人員現在都這樣怕出事，我想法很簡單，你就跟他們說什麼什麼等等。

（後面在講怎麼解決）

徐巧芯強調，陳宗彥要回答，他們8月26日是否有見面的情況。

2013年8月26日 王打給酒店老闆娘。

酒店老闆娘：你說酒店那邊喬的怎樣，建築師那邊我說我不知道。

王：有，我跟陳董見面了，他會去處理，重點我有跟他說。

2013年8月26日 23:59 王打給連。

連：今天處理怎麼樣？你也沒回報市政府。

王：喔，那個有。我今天下午有跟陳董碰面。我把重點跟他說，我是想姚昌那邊就請他老闆也一樣，看有沒有辦法一起幫忙，讓圖審可以比較快過。

2013年9月4日 連打給太太，提到使用執照申請防火的部分要換承辦人。

2013年9月11日 連太太打給會計師說預計10月要請牌。

2013年10月3日 21:18 恰恰打給王，請王指示。

恰恰：豆哥，同樣一個朋友啦陳董，他要一個。

王：這樣我知道。

恰恰：他說他在東區，到時候要麻煩助理載過去。

王：好啊，你人先選，選好跟我說。

2013年10月3日 23:51

王：剛剛是不是有一個同學出去，你問一下那個妹妹叫什麼。

恰恰：跟同學出去那個公主叫什麼名字

王：喔，愛佳。

恰恰：喔，人土土的就對了。

王：對，愛佳，要幹嘛？

恰恰：沒有同學再問。

2013年11月9日 21:16 恰恰打給王。

王：要跟那個女生說，不要收錢，也不要問太多。

恰恰：我知道。

王：麻煩你帶愛玲過去，朋友你跟愛玲說跟上次一樣的地方。

恰恰：好。

王：朋友差不多10分鐘到，你叫愛玲帶過去。