上任僅半月「兩政務官辭職」　趙少康批新內閣：淫亂貪腐

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者邱中岳攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前行政院發言人陳宗彥遭踢爆過去曾接受性招待，趙少康17日透過臉書發文質疑，陳建仁所組的到底是「溫暖堅韌內閣」還是淫亂貪腐內閣？新內閣上任才半個多月，已經因為醜聞掉了兩位政務官，一個是用公帑宴飲、泡溫泉的前運安會主委楊宏智，另一個是被指控召妓並替業者「喬事」的陳宗彥。

趙少康指出，賴清德擔任台南市長時，陳宗彥接連出任民政局長、新聞及國際關係處長；賴清德到中央組閣後，又拔擢陳到內政部當次長。但陳宗彥不只人品不端，擔任疫情指揮中心副指揮官時還說「不知道大陸是哪個國家」這種失格的言論。

另外，趙少康說，更早出事的台南議長邱莉莉也是賴清德心腹，不只參選議長時涉嫌重金買票，還與涉嫌爐碴案的郭再欽牽扯不清，「賴清德頂著『賴神』光環，但身邊人又淫亂又貪腐，哪可能革新民進黨的黑金利益？怎麼好意思選中華民國總統？」

趙少康狠嗆，溫暖內閣中不僅有抄襲論文不當的陳建仁，還有因抄襲而被取消碩士學位的副閣揆鄭文燦。而閣員中，

不僅有接受性招待的陳宗彥，有花公費泡湯的楊宏智，痛批「越換越不堪入目，這都只是冰山一角，民進黨已經爛到骨子裡了。」