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辦藍不辦綠？台南藍軍請南檢偵辦陳宗彥案　儘速釐清真相

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，民進黨30年執政毀台南，請求南檢深入追查11年前陳宗彥性醜聞疑案，有多少賴清德市府團隊官員涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，民進黨30年執政毀台南，請求南檢深入追查11年前陳宗彥性醜聞疑案，有多少賴清德市府團隊官員涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

記者林悅／台南報導

陳宗彥性招待醜聞疑案越滾越大，台南市議會國民黨團怒轟民進黨30年執政毀台南，不但是「黑金之都」，又是官員長期接受「性招待之都」，並質疑台南地檢署當年只辦李全教卻不辦陳宗彥，外界紛傳是賴清德授意司法關說，國民黨團不僅要求賴清德說清楚，也請南檢追查陳宗彥案，有多少賴清德市府團隊官員涉案。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝議員指出，賴清德主席於2010到2017年間在台南擔任市長，他的親信之一陳宗彥，議員選舉失利後就進入賴市府團隊接連擔任新聞處長、民政局長，陳宗彥在台南市擔任一級主管期間，光是面對議員質詢，態度就跟賴清德主席一個模子「囂張、傲慢」，網路上都可找到相關影片，陳宗彥形象絕不像某些媒體包裝的這麼好，坊間早就盛傳賴清德子弟兵們的種種醜聞，無人爆料是因為台南人都比較厚道。

蔡育輝說，立委爆料後，陳宗彥立刻以民進黨一貫的態度，推說都是對方抹黑來反駁，若真清白為何要辭職，外傳檢調意外監聽到酒店業者跟陳宗彥的對話內容，酒店業者展店時因改裝設計圖送市府審查時卡關，請陳宗彥幫忙喬，陳宗彥也出面關心酒店改裝案的商業登記和建築執照申請等相關事宜，因此事涉及貪汙治罪條例，立委爆料的很清楚，2014年4月14日台南地檢署承辦檢察官上簽呈請示，繼續偵辦，沒想到全案就此沒下文。

蔡育輝怒批，同一時期，發生李全教議長賄選案，證據不明確就被羈押兩個月，還先以民事起訴再慢慢找證據，當年李全教就說，「議長賄選案，賴清德和賴美惠情節比他嚴重，卻沒事，這公平嗎？」，外傳全是賴清德下的手，陳宗彥涉及貪汙治罪條例，全案怎會無疾而終，請法務部查明，是否是當年呼風喚雨的賴神賴清德派人施壓關說？

國民黨團表示，台南市賴清德的本命區，陳宗彥長期接受性招待醜聞曝光，台南鄉親議論紛紛，大家都在點名賴清德的子弟兵們做了那些好事？民進黨執政30年下，拜賴清德主席所賜，台南現在不但是爐碴、太陽光電黑金的故鄉，更是市府官員長期接受性招待的城市，「賴清德有空嗎？」請跟全國人民說清楚，有沒有介入陳宗彥酒店喬事的貪汙治罪司法案件關說？更請台南地檢署深入追查，當年有哪些賴清德市府團隊的官員涉及常態性的性招及喬事情醜聞。

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，民進黨30年執政毀台南，請求南檢深入追查11年前陳宗彥性醜聞疑案，有多少賴清德市府團隊官員涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

針對外界質疑，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍18日上午指出，針對媒體2月17日所報導，關於台南地檢署發現業者行賄陳宗彥，而另以簽呈簽分案偵辦貪汙治罪條例案件卻不了了之一事，予以澄清說明指出，台南地檢署檢察官於2013年間偵辦王姓業者涉嫌妨害風化案件（2013年度偵字第17664號），另發現業者涉嫌行賄案，即於2014年4月14日簽分2014年度他字第1852號案件偵辦，經檢察官偵查後，認業者所涉貪污案件，因查無具體不法事證而於2015年8月31日予以簽結，並非如媒體所說不了了之，及任何包庇之情形。有關17日媒體報導是否有另涉未查明之貪瀆情形，台南地檢署業於18日已另分他案調查。

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