2.4公頃閒地改做建功高中用地　竹市東區就學困難有望解決

▲立委邱顯智、市議員蔡慧婷，昨日邀請建功高中校方以及相關單位前往2.4公頃閒置用地會勘。（圖／時代力量新竹市黨部提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東區因鄰近竹科，雖帶來大量就業機會、人口快速增長，卻因公共建設無法及時接軌，造成學區孩童就學困難。立法委員邱顯智與新竹市議員蔡惠婷為解決長期以來的學區問題，昨日邀集校方及相關單位齊聚建功高中旁的2.4公頃閒置用地會勘，達成後續啟動變更為建功校地的共識。



蔡惠婷議員表示，建功高中學所附設之國中部這幾年來持續增班，學生人數含高中部已達2300餘人。再加上即將新建一棟校舍，學生人數會再往上增加，整體校園相當壅擠，確實有擴大校園的需求，保障每位學生的活動空間。

▲▼邱顯智說，既然這塊土地目前無開發規劃，產權單位也願意提供學校使用，那麼市府相關單位就應該盡速協助，以盡早解決學區就學困難的問題。



邱顯智說，這塊用地原本預計開發為公園，但目前市府並無建設經費，且軍備局與國財署也均表示未有使用需求，願意將土地無償撥用給建功高中使用，既然閒置用地所屬機關皆無開闢計畫或用地需求，各單位都共識要解決就學問題，那麼接下來就是要加速都市計畫變更以及土地撥用程序，早日讓校方取得校地。

新竹市教育處也回應，目前還未收到詳細報告內容，但建造優質校園環境、解決長久以來的就學問題是各界與市府的共識，屆時會進行相關研議討論。