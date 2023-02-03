三角錐不放回「害民宅門口變免費停車場」　地主氣炸：一定提告

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名駕駛疑似因找不到車位誤停私人土地，因三角錐未復位被地主發現，地主調閱監視器看見整個過程，發現對方不僅未經允許停自家門口，駕駛兒子還用腳踢開三角錐，氣得上網爆料，痛批駕駛「真沒素養」，在小孩面前做了最壞的示範。

▲竹北一位地主因家門口私人土地被移開三角錐停車氣炸。（圖／翻攝《新竹爆料公社》，下同）

一名竹北網友在臉書《新竹爆料公攝》PO文，「第一次碰到，真的很沒有素養…在小孩子面前做了最壞的示範！離開的時候你兒子還用腳踢開三角錐，最後還沒有放回原位，後面又有三台車直接當成免費停車場XXX-XXXX的車主，我們已經報案了。」

▲地主疑因看到男孩用腳踢了三角錐一下氣炸，又因三角錐未復位害家門口變免費停車場，揚言要提告。

監視器畫面中看到白色休旅車駕駛移開三角錐後倒車入庫，疑似一家三口的三人陸續下車，當時駕駛下車後，還特意走進大門口探查一下才離去；大約一個小時，原本下車的三人變成四人陸續上車，就在此時，坐在駕駛座後方的兒子疑因三角錐擋住車門，以腳踢了一下將三角錐移開才上車，直到四人陸續上車、車輛開走，三角錐都未復位。

地主因三角錐未復位才調出監視器，看到男孩用腳踢了一下三角錐幾乎氣炸，又因三角錐未復位，造成「後面又有三台車直接當成免費停車場」，一氣之下告上警局。

地主向警方表示，家門口這塊地是私人土地，之後會帶著土地所有權狀向駕駛提告侵入住宅。

新竹縣警局竹北分局也趁此機會呼籲民眾，住家或店家門口之私人物品勿隨意移動，非居住者不能隨意侵入，可能會觸犯刑法毀損罪或侵入住宅罪。