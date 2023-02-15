台北市區穿梭賞燈！「藝術入店」以藝術作品融合店家特色吸大批民眾朝聖

▲台灣燈會於台北市都會區登場，打造「城市型燈會」，穿梭巷弄與在地店家間，都能看到驚豔的作品。（圖／臺北市政府提供，下同）



生活中心／台北報導

年年盛大舉辦的台灣燈會2/5～2/19在台北登場，疫情解封後的第一個大型活動，讓各界引頸期盼，民眾也跟著帶上全家大小出門共襄盛舉。今年的台灣燈會以「光源台北」為主題，於台北都會密集區舉辦「城市型燈會」，多位藝術家的作品遍佈在高樓建築、街道巷弄間，並以便捷的捷運系統串聯，從忠孝復興一路延伸至台北101，不僅點亮東區商圈、信義區商圈，更規劃「光展區」、「源展區」、「未來展區」、「中央展區」等四大展區及十二行政燈區，就是要讓「希望之光」照亮整座城市。

台灣燈會已舉辦34年，年年吸引海內外的旅人朝聖，這次2023年台灣燈會在解封後、睽違23年重返台北，帶來全新的驚喜，其中「光展區」沿著東區商圈發散，在身為時尚潮流文化據點的東區商圈，以獨特創意和藝術之美妝點街道。以「城市型燈會」的概念，除了有16個花燈作品之外，也與東區商圈43間合作，以「藝術入店」的形式，讓藝術融入日常生活空間，整合地方商圈產業、完美融合城市面貌，展現出截然不同的「台北魅力」，共創全新的台灣燈會體驗。

斐瑟髮廊ＸJoan Pomero

位於明曜百貨後方的知名髮廊——斐瑟髮廊內的作品「皺巴巴的音」為Joan Pomero創作，為一組運用金粉紙製作的藝術品，刻意設計出多變的形狀，從平面到無限反射的華麗覆蓋效果，材質上看得出如同碎片的網格，揭示神秘的「光的記憶」，而作品的褶皺紋理沒有明確形狀，與斐瑟「Vis-à-vis」的空間特性完美呼應。

boven雜誌圖書館ＸLiam Morgan

數位時代的紙本迷必訪之地「boven 雜誌圖書館」以特色選書圈粉無數，Liam Morgan創作的作品「Ngan Wat：Taipei」以繁榮的夜間色彩及人工照明技術為發想，創造出富有節日氣氛的台北意象。懸掛動態的燈光裝置，與作品旁的樹木建構出複雜的關係，看似作品支撐著樹木、又像是作品依賴著樹木共生共長。

Round RoundＸ大塚麻子

現代人講究「體驗過程」大過於「精美成果」，Round Round陶藝複合空間提供手捏陶與手拉胚體驗課，大塚麻子的作品「光柵首都」將街頭的一景賦予「光柵片」概念，行人走動時，視覺上形成不同的立體幾何圖形，而牆上交織的圖案更如同童年的歡樂回憶。

RaphaＸJun Ong

近年疫情之下，許多人開始投入戶外運動，而Rapha則是以「單車生活」作為核心的品牌，Jun Ong的作品「捕夢者」靈感源自能夠篩選人們的潛意識思想、塑造意識現實的「捕夢網」，由自行車輪圈組成的聯鎖環，形成一個三維燈籠或「門戶」的意象。白天時陽光通過環環相扣的環圈投射出單一方向性陰影，而夜晚，實心的燈泡則從各種角度揭示出複雜的光影層次，解開複雜的潛意識

O!BalloonＸ吳美琪

要購買派對裝飾時必訪的O!Balloon，進駐作品為吳美琪的「萬象——致O!Balloon」，作品靈感來自於披頭四的歌曲《Across the universe》，透過鏡面材料反射各色氣球，呈現萬象包羅的世界，藉此傳達無盡的絮語，創造出豐富的視覺層次。

LomographyＸ李明學

在攝影迷的世界裡，Lomography可以說是東區必朝聖之地，李明學以瀏覽網路時，圖片連結失效出現的「風景」為對象，呈現三種不同媒介所創作出的作品「放鬆風景II」，探討在影像製造如此方便的數位時代，繪畫、底片攝影與影像輸出三者之間的微妙關係。

ODD ONE OUTＸ張育嘉

以風格茶飲跟設計感十足的裝潢，在美食一級戰區突破重圍的「ODD ONE OUT」，一直以來都以「怪奇」為主張，張育嘉的創作「美獸AIR」，一隻以美為食的怪獸，以嶄新的外型飄浮並置身於東區巷弄中，為店家外觀增添亮點。

樂陵豆漿Ｘ高登輝

東區店家多從下午營業至深夜，各式商場、小吃、酒吧及餐廳林立，自始至今成為台北夜生活的指標與核心。而飲食及宵夜文化更是東區不可或缺的特色之一，高登輝以作品「忙碌的交迭出幻想的日常」透過再現飲食包裝盒，來拉近彼此於社會中的關聯性，不知不覺深入至你我日常生活和消費中的一環。

homey’s Café騷豆花敦南旗艦店Ｘ王振瑋

料理具有濃濃南洋風情的騷豆花，不只販售鹹食，多款甜點中尤以豆花類型圈粉無數，濃濃豆香搭配新鮮水果、店家特製配料，適合在閒散的時刻來上一碗。位在2樓homey’s Café，不限時的老屋咖啡，王振瑋作品「滔滔」在城市聚合的方塊一隅，徒生一處繽紛飛瀉的水瀑，水流潺潺、層層向外傾洩而下，就像帶著繁華和愉悅的飛花，給予觀者視覺上的衝擊。

一年一度的祈福祭典正盛大展開，快揪親朋好友一起出門「循光前行」，來到台灣燈會盡覽藝術之美。

更多藝術入店資訊請見台灣燈會官網►https://tw-light.taipei/exhibition/light

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