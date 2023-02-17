破工程搞12億！吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」　挨告結果曝

▲林智堅不滿新竹棒球場整修工程被指貪污，提告誹謗結果敗訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目中提到，「民進黨裡面有一個合法貪污的方法，這個破球場整修花12億」，前新竹市長林智堅認為遭影射市立棒球場工程有貪污，涉嫌誹謗罪，但台北地檢署檢察官調查發現，新竹市議員也曾就球場工程延宕等事提出質詢，認為吳子嘉是就公共利益發表評論，17日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

吳子嘉2022年7月24日在Youtube影片「新竹棒球場槓上開花董事長開講」節目中，提到「這個破球場整修花12億，他這個是用議價的，沒有開標的，你知道嗎？他就是限制性招標，我現在聽起來限制性招標的裡面，就是這個傢伙…他們限制性招標是可以用議價，就是直接喬的…12億A了很多很多很多錢，我跟你講保證一個破工程可以搞12億」。

▲吳子嘉質疑新竹棒球場工程喬了12億，A了很多錢。（資料照／記者曾俊豪攝）

林智堅認為這段內容就是在說當時擔任新竹市長的他涉嫌貪污，因此控告吳子嘉涉嫌誹謗，吳子嘉辯稱，他沒有影射林智堅，只是在監督公共利益，他有參考新竹市議會第10屆議員的質詢紀錄，認為新竹棒球場延宕及支出費用恐有弊案，是在對公益事項所做的評論。

檢察官調查，新竹市議會2019年6月6日國民黨團聯合質詢紀錄中，的確曾對工程延宕、艾奕康工程顧問公司曾出現豆腐渣工程，「2014年8月29日15億元打造的台南港尾溝溪分洪道啟用3週就崩塌，台南地檢署蒐證多日，起訴4位相關工程師及第六河川局的工作人員」。

不起訴處分指出，吳子嘉的發言與新竹市的公共事務及利益相關，並不是單純為了損害他人名譽，況且吳子嘉也沒有點名林智堅，縱然內容可能有聳動或誇張，但目的是增加民眾對公共事務的了解，沒有誹謗的主觀犯意。