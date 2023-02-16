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竹市加入「中台灣區域治理平台」　8縣市資源共享共創多贏

▲八縣市首長親自出席，代表中台灣區域治理平台團結的決心。（圖／新竹市政府提供）

▲八縣市首長親自出席，代表中台灣區域治理平台團結的決心。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「中臺灣區域治理平台」今（16）日舉辦啟動儀式，新竹市長高虹安親自出席，與臺中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科等八縣市首長齊聚臺中市政府，宣示新竹市正式加入，中台灣區域合作邁入嶄新紀元。

「中臺灣區域治理平台」啟動儀式今日於臺中市政府臺中廳舉辦，臺中市長盧秀燕與新竹市長高虹安等各縣市首長齊聚，宣示八強合作，不分黨派，擴大區域治理量能，以棒球為主軸，象徵「八強合作，好球連線」。

「今日八縣市首長親自出席，代表中台灣區域治理平台團結的決心！」臺中市長盧秀燕表示，成立平台有兩個意義，第一，在橫向方面「緊密合作、擴大幸福」，唯有八縣市緊密合作，700萬民眾才能有1x8的方便和幸福。第二，在縱向方面「唯有地方團結，力量才能更大」地方政府單打獨鬥的力量薄弱，唯有團結，地方民意才能被重視，中央也才會正視地方政府的意見和需求。

「各位學長姐好，新竹市今天算是新生入學」新竹市長高虹安表示，感謝盧秀燕市長的誠摯邀請，跨域治理是地方政府的必要功課，新竹市很榮幸能加入「中臺灣區域治理平台」，今天抱持著向前輩們請益學習的心情前來，未來期盼透過治理平台，與各縣市政府建立長期、穩定的合作關係，互助互惠、經驗共享，讓區域治理平台成為縣市政府的標竿，大家一起共創多贏、共融共好。

高虹安表示，與新竹市生活圈最緊密的就是新竹縣，再來是苗栗縣，在地方公協會、會議等不停遇到２位縣長，竹竹苗生活圈關係非常緊密。上任後立刻成立新竹縣市整合溝通平台，也已經開過幕僚長會議，具體討論垃圾、交通等問題，相信跨域合作治理將是民眾的福氣，而八個縣市的合作，會是民眾更大的福氣。

市府表示，中臺灣區域治理平台囊括新竹到嘉義共計八個縣市，總人口數超過700萬人，土地面積占全國三分之一。這幾年在疫情防治、空品改善與交通協控等議題合作上，頗具成效，影響深遠。

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