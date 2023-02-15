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快訊／上任6天疑天冷中風！新竹第一分局長倒宿舍外　開刀搶救中

▲新竹市一分局分局長。（圖／新竹市一分局官網）

▲新竹市一分局長呂育騰今日早上被發現昏倒在宿舍外。（圖／翻攝新竹市一分局官網）

記者陳凱力／新竹報導

才到任6天，新竹市警局第一分局分局長呂育騰疑因氣溫驟降，今（15日）被發現昏倒在宿舍，目前仍在緊急手術中，尚未脫離險境。

52歲的呂育騰原訂上午8點半要出席一場市警局會議，駕駛在宿舍外卻遲遲等不到呂育騰出現，進入一看才發現呂育騰已昏迷倒地、疑似中風。119接獲報案後立刻前往，醫院評估呂育騰意識不清、無法說話，需緊急手術，目前呂育騰還在手術、尚未脫離險境。

呂育騰小檔案
學　歷：
●中央警察大學行政管理碩士
●中央警察大學刑事警察學系67期
經　歷：
●臺灣省保安警察第一總隊 隊員
●內政部警政署保安警察第一總隊 隊員
●臺北縣警察局 警員
●桃園縣警察局刑事警察隊 平鎮分局 偵查員
●桃園縣政府警察局平鎮分局 巡官
●內政部警政署國道公路警察局 警務員
●內政部警政署國道公路警察局 人事室 科員
●桃園縣政府警察局 行政課 警務員
●內政部警政署 行政組 警務正
●桃園縣政府警察局 督察室 督察員
●桃園縣政府警察局刑事警察大隊 督察組 組長
●花蓮縣警察局玉里分局 分局長
●南投縣政府警察局信義分局 分局長
●苗栗縣警察局頭份分局 分局長
●花蓮縣警察局花蓮分局 分局長

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