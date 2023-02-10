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社會 社會焦點 保障人權

5秒狂轟天道盟分會長10槍　ATM補鈔搶匪拒供幕後Boss！3嫌起訴

記者陳凱力／新竹報導

天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」戴銘詮，去年8月底在自家屋內遭連開10槍，戴銘銓身中8槍，送醫後救回一命，而槍手趁隙開車快閃。警方成立專案小組展開調查，過濾千餘支監視器後鎖定犯嫌身分於宜蘭逮捕槍手宋男。新竹地檢署偵查終結，將宋男與接應、藏匿的兩名李姓共犯依槍砲、殺人未遂、藏匿人犯等罪嫌起訴。

起訴書指出，宋男有公共危險前科，2022年3月間李居住宜蘭郭姓友人家，結識兩名李姓男子，三人接獲「狙殺南寮國」指示，開始密謀計畫。

▲影片曝！新竹男家門前遭開10槍　頭套男5秒開10槍快跑。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲宋男身穿黑色外套、頭戴黑色頭套，在戴銘銓家門前朝屋內連開十槍後逃逸。（圖／翻攝黑色豪門企業）

宋男先與其中一名李姓男子前往高雄購買犯案用中古車，將車輛開回宜蘭後再進行A車掛B牌手法；經多次踩點觀察，宋男決定於5月7日動手，未料當日早上前往現場時，因遇警方盤查只能罷手。

8月底三人再次執行計畫，宋男事先於戴銘銓家附近埋伏，待戴銘詮與小舅子駕車返家打開鐵門進入屋內時，快速上前連開10槍。眼見戴銘銓中槍，宋男自認任務已完成，隨後快跑上車加速逃逸，整個行兇過程大約只花了5秒鐘。

▲▼宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲▼警方過濾上千支監視器後鎖定兇嫌身分，於9月間某日清晨前往宜蘭攻堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

宋男沿著西濱快速道路一路開往桃園大園某處僻靜空地焚車毀跡，事先在附近接應的第一名李男快速前往接應，兩人朝宜蘭一路行駛，於另一名李姓男子的接應下進行藏匿。

檢警過濾千支監視器，發現槍手與新屋超商ATM補鈔搶匪、43歲宋男特徵相符、犯案手法雷同，隨即鎖定追查。9月底某日清晨，警方前往宜蘭攻堅抓人，同時起獲克拉克手槍一把與7顆子彈，兩名李男也陸續被帶回偵辦。

宋坦承行兇但拒絕透露主使者身分，兩名李男也坦承參與、接應與藏匿人犯。檢方認，宋男曾受有期徒刑執行完畢，於5年內再犯殺人未遂，是為累犯，請求法官重重量刑，而李男共議、接應、協助逃逸，已有犯意聯絡與行為分擔，應為共同正犯，依法起訴。

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