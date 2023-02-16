　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巴拉圭總統「世界需要台灣」　「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」

▲▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。阿布鐸表示，台灣在面臨全球各項挑戰下，仍可分享及貢獻經驗，相信台灣需要世界，世界也需要台灣；而巴拉圭可以控制疫情，也是因為台灣的協助。

蔡英文表示，台灣和巴拉圭為了共度疫情的挑戰，從2021年開始，一起推動計畫協助拉丁美洲和加勒比海地區，推動經濟復甦和婦女賦權，這項計畫已經協助1,000多位巴拉圭婦女，獲得創業所需要的職業訓練和種子基金。

蔡英文提到，昨天她也和阿布鐸共同出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，非常感謝阿布鐸和第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira）女士，分別在開幕儀式致詞以及在座談分享巴拉圭經驗，提供了寶貴意見。

蔡英文也感謝阿布鐸多次在國際場合，呼籲支持台灣的國際參與，也感謝阿里歐拉外長等政府部會首長，以各種方式為台灣發聲。她強調，台灣和巴拉圭可以攜手為世界做出更多貢獻，如同阿布鐸曾引用教宗的一段話：「我們都在同一艘船上，我們應該要努力不再讓高牆分隔彼此」，我們相信，不論是面對疫情、氣候變遷或是威權主義擴張等全球挑戰，都需要彼此團結合作，共同追求人類最大福祉。

▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

隨後，阿布鐸致詞時表示，中華民國（台灣）不只對他，對所有巴拉圭人民而言都是非常親近的友邦，此次訪台，除展現兩國人民及政府非常密切及友好的關係外，同時也讓彼此有機會深化雙邊關係，進行更密切的合作及意見交流。

阿布鐸說，台灣對巴拉圭而言不僅是重要友邦，更是策略夥伴，兩國不只奠基於國際情勢的機遇上，更是基於雙方共享自由、民主及長期互助合作的共同價值。

阿布鐸表示，世界各國都應該要一起合作、不分彼此，並在沒有排擠的狀況下，以普世價值面對世界上各項挑戰。台灣在面臨全球各項挑戰的當下，仍可以分享及貢獻許多寶貴經驗，他相信台灣需要世界，世界也需要臺灣。

阿布鐸提到，巴拉圭共和國是見證並受惠於台灣在艱困之時伸出援手的國家，如同此次全球遭受COVID-19疫情的影響，感謝中華民國（台灣）政府的協助，彼此相互努力，共同面對疫情，巴拉圭可說是拉丁美洲經濟成長下降最少的一個國家，整體拉丁美洲國家經濟成長平均減緩幅度約7.4%，而巴拉圭只減少0.8%，這些成果都是因為台灣的協助，巴拉圭才能成功控制此次疫情。

另外，阿布鐸感謝台灣推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，並表示，過去疫情期間，婦女是很弱勢及受創相當深的族群，但透過該計畫，巴拉圭目前可說是南方共同市場就業率最高的國家。

阿布鐸也強調，他要重申巴拉圭政府最堅定的承諾，以及支持中華民國（台灣）能夠參與國際多邊組織，一起面對全世界的挑戰。此外，鑒於兩國經濟方面的互補及整合，以及雙邊政府共同合作與努力之下，雙邊貿易額成長超過3倍以上，兩國合作的成果非常豐碩；也可知道兩國不只言語上的相互支持，更用具體行動創造雙邊人民更高的福祉。

阿布鐸指出，2018年台灣與巴拉圭所簽署的「經濟合作協定」，其中規劃的各項合作都有順利進行，幫助巴國完成政策及國家發展的推動，舉例而言，他所領導的政府是巴國歷史上興建最多平民住宅的政府。

阿布鐸提到，他此行也參加了「巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，在說明會中介紹巴拉圭優渥的投資環境，同時也說明可以提供臺商的優惠。在共同努力之下，台灣已經成為巴拉圭牛肉品第四大採購國，他也很樂見2022年牛肉品採購貿易額有大幅提高，從他剛上任時的3,500萬美金，現在已經高達2億400萬美金。

最後，阿布鐸表示，這是他最後一次以國家元首的身分訪臺，但他仍要重申對於台灣最堅定的支持，未來無論身為總統或前總統，他都將是台灣最堅定的朋友。

▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

ET快訊
快訊／高雄男「口水壽司放回去」　爭鮮回應了
夏玉順是誰？　劉文正「超級經紀人」爭議起底
早知劉文正死訊是烏龍？　她發文藏線索
一圖揭房貸補貼多荒謬！　他嘆：幫不了負擔最重族群
200顆「白帶魚頭」亂丟環溪步道！　密集魚眼噁照曝
快訊／28歲騎士詭異飛越「3層圍籬」　摔14米深立井慘死
快訊／高挑美女遭國安局退訓！　PTT怒發文下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴拉圭總統「世界需要台灣」　「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑參加雙城行程「不用上海批准」

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

控「陳時中伸鹹豬手」不起訴　徐巧芯：爽啦！

「房貸補貼」1戶發3萬 　立委轟「治標不治本」：為選舉政策買票

「國民黨不是公共廁所」　蔡正元暗諷郭台銘：自認為自己很大隻

藍營揚言杯葛陳建仁施政報告　綠白齊轟：理由何在？

一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

8縣市合作！中台灣治理平台典禮今起動　盧秀燕：為民眾幸福努力

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

巴拉圭總統「世界需要台灣」　「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑參加雙城行程「不用上海批准」

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

控「陳時中伸鹹豬手」不起訴　徐巧芯：爽啦！

「房貸補貼」1戶發3萬 　立委轟「治標不治本」：為選舉政策買票

「國民黨不是公共廁所」　蔡正元暗諷郭台銘：自認為自己很大隻

藍營揚言杯葛陳建仁施政報告　綠白齊轟：理由何在？

一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

8縣市合作！中台灣治理平台典禮今起動　盧秀燕：為民眾幸福努力

FOCASA馬戲藝術節、國際蘭展、古都馬　黃偉哲暢談春旅首選台南

快訊／高雄噁男「口水壽司放回去」還嗆：淋北故意　爭鮮3點回應

東京疑現禽流感！動物園3鴨鴨染疫亡　井之頭自然文化園拉警報

修杰楷狹持小女孩　滿臉鬍渣「驚恐雙眼」網全認不出！

第2次投胎！OL月領28K「靠1招翻身」當貴婦　買車房狂炫富

臧芮軒打槍告白「只想當朋友」　Teddy苦澀：妳可以喜歡別人

被雲海團團包圍！苗栗觀景野餐新據點　臥躺露營風帳篷放空一下午

太狠了！男猥褻兒童怕被捕　揮刀自宮「毀根滅跡」

預售案衝上8字頭　在地：「瘋城」買氣外溢2大重劃區

心理師推5招「讓人愛上你」！　2原因常被騙感情：想證明自己有人要

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

一張圖看懂房貸補貼！須符合4條件　每戶3萬、一次撥付

快訊／教育部推「就學貸款補助方案」　協助貸款人償還一年本息

快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度38％　「2年齡層」最挺他

郭台銘爆「私下做過民調」　問過媽祖、關公都同意他選

郭正亮稱郭董代表藍營選總統「沒機會」　除非三個月內「這樣做」

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

民進黨拆彈下一步！林智堅道歉後　吳子嘉預言：有人可能被開除黨籍

一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

郭正亮斷言「侯友宜2024一定選」

柯文哲要當第三勢力：誰當選我來決定

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

房貸補貼一次性給3萬　陳建仁：可減輕55萬房貸族負擔

蔣萬安視察燈會運作貼心送豆花　巧遇嘉義市長黃敏惠

更多熱門

相關新聞

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

總統蔡英文16日以隆重軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。阿布鐸在致詞時向台灣人表達敬意，他表示，台灣人民勇敢為自由奮鬥並捍衛主權獨立，儘管面對威脅跟緊張局勢，也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演區域民主燈塔的角色。

當前台海局勢的三堂課

當前台海局勢的三堂課

九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨反轟賴清德這句話

九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨反轟賴清德這句話

綠「擴大排黑」新制一次看　阻黑金槍毒、曾遭管訓者

綠「擴大排黑」新制一次看　阻黑金槍毒、曾遭管訓者

賴清德：「九二共識」沒中華民國生存空間

賴清德：「九二共識」沒中華民國生存空間

關鍵字：

巴拉圭蔡英文賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面