巴拉圭總統「世界需要台灣」　「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」

▲總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。阿布鐸表示，台灣在面臨全球各項挑戰下，仍可分享及貢獻經驗，相信台灣需要世界，世界也需要台灣；而巴拉圭可以控制疫情，也是因為台灣的協助。

蔡英文表示，台灣和巴拉圭為了共度疫情的挑戰，從2021年開始，一起推動計畫協助拉丁美洲和加勒比海地區，推動經濟復甦和婦女賦權，這項計畫已經協助1,000多位巴拉圭婦女，獲得創業所需要的職業訓練和種子基金。

蔡英文提到，昨天她也和阿布鐸共同出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，非常感謝阿布鐸和第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira）女士，分別在開幕儀式致詞以及在座談分享巴拉圭經驗，提供了寶貴意見。

蔡英文也感謝阿布鐸多次在國際場合，呼籲支持台灣的國際參與，也感謝阿里歐拉外長等政府部會首長，以各種方式為台灣發聲。她強調，台灣和巴拉圭可以攜手為世界做出更多貢獻，如同阿布鐸曾引用教宗的一段話：「我們都在同一艘船上，我們應該要努力不再讓高牆分隔彼此」，我們相信，不論是面對疫情、氣候變遷或是威權主義擴張等全球挑戰，都需要彼此團結合作，共同追求人類最大福祉。

▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）



隨後，阿布鐸致詞時表示，中華民國（台灣）不只對他，對所有巴拉圭人民而言都是非常親近的友邦，此次訪台，除展現兩國人民及政府非常密切及友好的關係外，同時也讓彼此有機會深化雙邊關係，進行更密切的合作及意見交流。

阿布鐸說，台灣對巴拉圭而言不僅是重要友邦，更是策略夥伴，兩國不只奠基於國際情勢的機遇上，更是基於雙方共享自由、民主及長期互助合作的共同價值。

阿布鐸表示，世界各國都應該要一起合作、不分彼此，並在沒有排擠的狀況下，以普世價值面對世界上各項挑戰。台灣在面臨全球各項挑戰的當下，仍可以分享及貢獻許多寶貴經驗，他相信台灣需要世界，世界也需要臺灣。

阿布鐸提到，巴拉圭共和國是見證並受惠於台灣在艱困之時伸出援手的國家，如同此次全球遭受COVID-19疫情的影響，感謝中華民國（台灣）政府的協助，彼此相互努力，共同面對疫情，巴拉圭可說是拉丁美洲經濟成長下降最少的一個國家，整體拉丁美洲國家經濟成長平均減緩幅度約7.4%，而巴拉圭只減少0.8%，這些成果都是因為台灣的協助，巴拉圭才能成功控制此次疫情。

另外，阿布鐸感謝台灣推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，並表示，過去疫情期間，婦女是很弱勢及受創相當深的族群，但透過該計畫，巴拉圭目前可說是南方共同市場就業率最高的國家。

阿布鐸也強調，他要重申巴拉圭政府最堅定的承諾，以及支持中華民國（台灣）能夠參與國際多邊組織，一起面對全世界的挑戰。此外，鑒於兩國經濟方面的互補及整合，以及雙邊政府共同合作與努力之下，雙邊貿易額成長超過3倍以上，兩國合作的成果非常豐碩；也可知道兩國不只言語上的相互支持，更用具體行動創造雙邊人民更高的福祉。

阿布鐸指出，2018年台灣與巴拉圭所簽署的「經濟合作協定」，其中規劃的各項合作都有順利進行，幫助巴國完成政策及國家發展的推動，舉例而言，他所領導的政府是巴國歷史上興建最多平民住宅的政府。

阿布鐸提到，他此行也參加了「巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，在說明會中介紹巴拉圭優渥的投資環境，同時也說明可以提供臺商的優惠。在共同努力之下，台灣已經成為巴拉圭牛肉品第四大採購國，他也很樂見2022年牛肉品採購貿易額有大幅提高，從他剛上任時的3,500萬美金，現在已經高達2億400萬美金。

最後，阿布鐸表示，這是他最後一次以國家元首的身分訪臺，但他仍要重申對於台灣最堅定的支持，未來無論身為總統或前總統，他都將是台灣最堅定的朋友。

▼總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）後，在副總統賴清德陪同下，與阿布鐸展開雙邊會晤。（圖／總統府提供）

