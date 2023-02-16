九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨轟賴清德：你意識形態掛帥

▲民進黨中執會，賴清德會後談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德昨稱北京當局所定義的「九二共識」，幾乎沒有中華民國的生存空間，更沒有2300萬台灣人民的主權。國民黨發言人林家興今（16）日表示，作為中華民國的建國政黨，國民黨堅持捍衛中華民國，依照《中華民國憲法》及黨綱、黨章有原則地、穩定地處理兩岸互動，其目的是為了促進台灣民生福祉。反觀民進黨至今無能改善兩岸關係，就請別再用意識形態掛帥、動輒抹紅，來阻礙國民黨促進交流對話以改善台灣民生福祉的努力。

林家興質疑，賴清德主席更應該先交代，他的「務實台獨」是從內部要消滅中華民國，更危及二三○○萬人的生存安全及區域和平穩定，又要如何面對台灣民眾及國際社會？也要藉這個機會請教目前參與南投立委補選的蔡培慧前委員，是否認同賴主席「務實台獨」的說法？是要繼續當「黨意立委」瞎挺「務實台獨」，還是敢捍衛台灣主流民意，向台獨說不？

中國國民黨副發言人呂謦煒進一步指出，國民黨始終務實處理兩岸實際問題，力求用對話取代對抗、用交流替代交惡，以「對話交流」而非「對抗交惡」來改善兩岸關係，並力求保障台商、台胞、台生在中國大陸的福祉；而民進黨不僅「台獨黨綱」未廢，甚至賴清德都自稱是「務實台獨工作者」，這才真正是「沒有中華民國的生存空間」！

呂謦煒表示，國民黨過去執政八年期間，遵行《中華民國憲法》，不僅中華民國的尊嚴沒有喪失，更和大陸簽署23項攸關民生福祉的務實協議，其中就包括民進黨政府力求延續的ECFA。民進黨唱的「抗中保台」高調喊得震天價響，但事實是民進黨無能處理兩岸關係，不僅無法解決農漁產品出口大陸問題、無法緩解外在緊張情勢，也無法應付台灣人在大陸生活遇到的困境，這就是「藍能綠不能」，請民進黨不要再以抹紅、抹黑的老套手法，阻礙國民黨以交流對話改善台灣民生福祉的努力。

呂謦煒表示，賴清德曾經提出「和平保台」說法，總統蔡英文也曾公開支持兩岸對話，而實際上國民黨主席朱立倫不僅早就提出「國防保台」、「和平護台」論述及兼顧國防（Defense）與對話（Dialogue）的2D戰略，國民黨更始終以行動實踐兩岸的對話溝通。當國民黨到大陸交流對話產生一定成果，民進黨卻又轉彎改說法，不僅賴清德改稱「對話要慎重」、民進黨立委鄭運鵬更批是「以商圍政」。只准民進黨對話，不准國民黨交流？一面高呼和平對話，一面卻恣意抹紅抹黑，這種雙重標準、兩面手法，台灣人民已看破手腳！國民黨呼籲，執政黨應該為人民解決問題，不該反而成為兩岸的麻煩製造者。

呂謦煒更質疑，不論是民進黨迄今尚未廢除的「台獨黨綱」，又或者是賴清德自稱的「務實台獨工作者」，不僅無視國家憲政體制，更意圖消滅中華民國，還危及台灣二三○○萬人的生存安全，甚至是區域間的和平穩定。請問民進黨和賴清德，究竟是誰想消滅中華民國？到底是誰意識形態掛帥？如果有心捍衛台海和平，有心維護中華民國的生存空間，請先廢除「台獨黨綱」、收回「務實台獨」的說法，否則都只是偽善而已！