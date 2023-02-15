全文／「擴大排黑」新制一次看　賴清德：阻黑金槍毒、曾遭管訓者

▲賴清德於中執會後發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會15日通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，並將「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案送全國黨員代表大會議決，黨主席賴清德強調，未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職，也沒有辦法代表民進黨參選公職。據此，年少有感訓背景的英系中常委黃承國，未來不得連任。

賴清德接掌黨魁後積極除弊，前兩周陸續處理台南市議長選舉涉賄、學倫問題，中執會今天進入深水區，討論民進黨長久擱置的黑道入黨爭議，會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，以及通過「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案，但草案仍須送全國黨員代表大會議決。

賴清德說，民進黨非常重視社會各界的批評指教，希望重新贏得社會大眾的信賴和支持，因此秉持誠信、正直、負責3個精神，以高於法律的標準要求民進黨從政的同志，「我們希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力。」

據轉述，英系中常委蔡易餘今天在中執會發言說，威權時代未審先判的管訓已經被認定違憲，他的父親蔡啟芳是嘉義縣、市黨部創黨主委，曾經在管訓後第九年爭取參選嘉義市長，但當時黨為此訂定「十年條款」，導致他父親被幹掉，現在又要被幹掉一次，變成一輩子沒辦法代表民進黨選，「令人無奈」；對此賴清德僅說，感謝蔡啟芳過去共同打拚，但現在為了符合社會期待，還是要修改內規。

此外，湧言會中常委王定宇也提醒，他支持加嚴的方向，不過，對於未來在初選階段碰到起訴，最終又判決無罪者，黨中央要思考救濟管道。

針對此次修法重點，民進黨秘書長許立明說明修改內規的4大重點：第一，確保採比《選罷法》更嚴格之規定；第二，新增「曾參與犯罪組織者」、「性侵害犯罪或兒少性交易者」；第三，針對曾犯《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》罪者者，由「經判決確定」加嚴規定至「經起訴者」；第四，取消原本「感訓執行完畢或刑執行完畢，緩刑滿10年可參選」的「10年條款」。

▼民進黨中執會修正內規擴大排黑。（圖／民進黨提供，下圖同）



