巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

▲總統蔡英文以軍禮迎接巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日以隆重軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。阿布鐸在致詞時向台灣人表達敬意，他表示，台灣人民勇敢為自由奮鬥並捍衛主權獨立，儘管面對威脅跟緊張局勢，也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演區域民主燈塔的角色。

蔡英文表示，在睽違4年多後，阿布鐸再次率團來台進行國是訪問，她代表中華民國政府與人民，表達最誠摯的歡迎。她說，2016年以來，兩度率團訪問巴拉圭，在2018年時，阿布鐸就職後，第一次國是訪問就是到台灣，透過元首互訪和各領域的交流，台灣跟巴拉圭不斷深化邦誼，也創造出許多合作成果。

蔡英文表示，過去這幾年，台灣跟巴拉圭共同面對疫情的挑戰，期許藉這此的訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

▼總統蔡英文以軍禮迎接巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。（圖／總統府提供）



阿布鐸致詞時則說，他今天以一個懂得感恩的朋友的身分站在這裡，他們不曾忘記接受過朋友幫助，尤其是真誠而忠實的友誼受到考驗，如受到疫情的衝擊時，台灣即時提供人道援助，協助巴拉圭及全世界度過疫情的難關。

阿布鐸認為，用「有緣千里來相會」來形容巴拉圭與台灣的邦誼再貼切不過，彼此長達六十多年不曾間斷的雙邊關係，為台巴兩國政府勾勒出非常重要的歷史軌跡。

阿布鐸表示，無論是經貿或文化交流方面，在坦誠及互助合作的基礎上，雙邊關係日益茁壯，他感到很驕傲。他說，台灣政府提供寶貴的技術合作，協助巴拉圭發展對人民福祉至為關鍵的領域，如醫療衛生、教育及人力資源培訓，更是令人難忘。

阿布鐸認為，密切的合作是兩國關係穩固而長遠的秘訣，如今台巴兩國不僅是友邦，更是策略聯盟的夥伴，雙方擁有共同的價值及願景，希望世界更加民主且永續的發展，所有國家都更安全、自由，並具備更多發展機會。

阿布鐸也對台灣人表達敬意，他表示，台灣人民勇敢地為自由奮鬥並捍衛主權獨立，儘管面對持續的威脅及緊張局勢，也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演區域民主燈塔的角色；此外，台灣更是一個致力推廣科技、希望透過科技讓世界變得更美好的國家，這一切讓台灣成為值得效仿的典範。

▼總統蔡英文以軍禮迎接巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。（圖／總統府提供）