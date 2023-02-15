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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

▲▼民進黨中執會，賴清德會後談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨主席賴清德發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率團赴中會晤中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤，引發社會高度關注。民進黨主席賴清德15日表示，在對岸持續侵擾台灣的局勢下，兩岸對話應更慎重，避免向對岸、國際社會釋放錯誤訊息，朝野應該一起堅守「4個堅持」，因為北京當局所定義的「九二共識」沒有中華民國的生存空間和主權。

賴清德今天在民進黨中執會中發表談話稱，民進黨政府執政以來，對於兩岸的承諾不變，善意也不變，維護台海和平穩定的現狀，就是民進黨的主張，而民進黨也一向主張，兩岸交流不應該預設特定的「政治基礎」，兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。

賴清德直指，對於國民黨近期派團赴中，民進黨要提醒，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，避免向對岸，以及國際社會，釋放錯誤的訊息；台灣人民都很清楚，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。

賴清德呼籲，無論朝野必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這4個堅持，因為這4個堅持，是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

賴清德指出，如同自己已經多次說過的，印太區域與台海的和平穩定，不只符合世界各國的利益，也是區域中的各個國家，包括台海兩岸，持續繁榮發展的關鍵，這是區域中每一個人的共同期望，也是兩岸人民的共同期盼，維護台海和平穩定的現狀，更是區域內所有成員的共同責任。

「作為執政黨的黨主席，我會站穩國家的立場，也會告訴我們理念相近的盟友：台灣是負責任的國家，更是可信賴的盟友，我們有維護區域和平穩定，並全力防止區域現狀被片面改變的決心」，賴清德強調，自由民主是台灣人民經過無數的犧牲，前仆後繼才爭取而來的，也是今天中華民國台灣之所以屹立於印太區域，受國際社會支持的根本。

賴清德說，守護台灣，促進「民主、和平、繁榮」是民進黨的使命，一起努力，讓台灣人民可以世世代代持續生活在自由民主的國度。

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