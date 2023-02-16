中台灣8縣市治理平台啟動　嘉義市主打創意引領城市發展

▲嘉義市長黃敏惠出席中部8縣市交流共識，讓區域合作更上一層樓 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市長黃敏惠16日至臺中市政府參與「中臺灣區域治理平台8縣市啟動儀式」，與臺中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安等7縣市首長齊聚共同啟動象徵「八強合作 好球連線」的合作平台，為中台灣8縣市區域治理平台留下歷史性的一刻。



黃敏惠表示，嘉義市不大，但是「小城市、大創新」，近年以無限的創意帶領城市不斷邁步向前，很高興過去4年藉中臺灣區域治理平台與鄰近縣市首長攜手協力，讓嘉義市發揮更大的能力與區域共榮共好，更深化了各縣市團隊及人才的交流。中臺灣區域治理平台不僅是培育人才的重要契機，也是區域不分黨派真誠合作、唯以市民期待為優先顧念的象徵，尤其回想疫情嚴峻的期間，透過區域合作讓有限的疫苗得以順利調度，心中更是充滿感謝；期待未來能持續透過平台，深化環保、觀光、農產品行銷等方面的合作，發揮嘉義市作為雲嘉南地區工商業中心特點，以區域的緊密交流成為帶領台灣前行的重要力量。



黃敏惠強調，臺灣現在需要的是信任、合作與團結，中台灣區域治理平台就是城市區域合作的最好的模式，感謝盧秀燕市長打造這樣的平台，讓區域縣市凝聚共識、交流團結。嘉義市期待在8縣市共同努力下，能讓中央聽見地方的聲音，對縣市預算分配能發揮影響力，帶動地方有更好的建設發展。



中台灣區域治理平台運作4年來，共達成110項合作議題 是全台區域合作典範之一，今年為擴大中部共同治理範疇，邀請新竹市加入中台灣區域治理平台，發揮團結力量，共同合作興利。8縣市首長針對縣市發展目標與問題提出見解，未來將集結更多力量，針對「空污環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」、「衛生安全」等議題擴大合作，展現更亮眼的施政成果。

8縣市北起新竹，南至嘉義，位居西台灣南北交通輻輳要地，中彰投苗竹竹雲嘉8縣市以中部一日生活圈為合作基礎，人口數逾700萬人，土地面積超過全國1/3，透過人的流通帶動區域的發展，透過中臺灣8縣市的區域合作將有助於帶動各個面向的發展，展現強盛的合作力道。