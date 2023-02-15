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殺警案後警、消人力不足將補足　藍軍提案要求編預算不要打假球

▲國民黨團獲得無黨聯盟總召陳昆和、民進黨總召郭鴻儀等跨黨派44位議員的響應共列提案人，15日下午獲議會保安委員會審議通過，希望警消人力快速補足。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨團獲得無黨聯盟總召陳昆和、民進黨總召郭鴻儀等跨黨派44位議員的響應共列提案人，15日下午獲議會保安委員會審議通過，希望警消人力快速補足。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南警察、消防人力長期不足，台南市議會國民黨團多年來關注此議題，不斷爭取預算人力編制，書記長蔡育輝有感殺警案後，警、消人力再度浮出檯面，第4屆議會第1次臨時會，2月8日再度提案編列預算積極爭取人力，並廣邀無黨聯盟和民進黨議員，44位跨黨派議員共列提案人，保安委會會15日下午通過提案。

蔡育輝指出，警消擔任的是人民治安保母和打火兄弟的勤務，警察、消防人力不足的問題嚴重，年年成為國民黨團議員質詢焦點，但不管如何爭取，人力不足問題就是無法獲得解決，去年台南發生兩名員警追緝外獄監逃犯遭殺害的悲劇後，警消人力不足等相關議題被外界罵翻，顯見民進黨中央不能再忽視此議題。

蔡育輝表示，根據資歷顯示，台南市警察局2023年預算員額仍不足185人，消防局不足477人，為此他特別於第4屆第1次臨時會召開的第1天2月8日，就提案建請台南市政府，編列警察局及消防局人力不足所需經費，編列於2023年度市總預算第1次追加減預算案，只要內政部警政署核准經費，警察局預計1年內補足185位員警，消防局則計畫15年內補足477人。

蔡育輝、李中岑、蔡宗豪高舉『成功爭取警消人力』手板，要求台南市政府儘速編足警消人力預算，不要打假球，此提案在國民黨團提出後，獲得無黨聯盟總召陳昆和、民進黨總召郭鴻儀等跨黨派44位議員的響應共列提案人，15日下午已獲得議會保安委員會審議通過，全案將於台南市第4屆第2次臨時會時提出送會審查，希望警消人力快速補足。

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